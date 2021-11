Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczęła się 7 września 2021. Stosunkowo szybko, bo już w pierwszych dwóch odcinkach poznaliśmy wszystkich uczestników, a pary zostały ujawnione w odcinku czwartym. U Anety i Roberta nieustająco trwa sielanka, czego nie można powiedzieć o pozostałych. Konflikty między Kasią i Pawłem oraz Julią i Tomkiem zaczynają narastać, jednak widzowie, którzy obawiali się, że ich historie zostaną urwane dość szybko, mogą spać spokojnie - szósty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrwa aż do połowy grudnia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ile odcinków będzie liczył szósty sezon?

Widzowie początkowo zakładali, że szósta odsłona wzbudzającego kontrowersje reality show będzie składać się tradycyjnie z 13 odcinków. Jednak po emisji 12., który na Player trafił 16 listopada, nic nie wskazywało na to, aby finał miał nastąpić już w kolejnym tygodniu. Nie zdradzała tego także zapowiedź, która ukazała się po napisach. Jak udało się nam ustalić, wynika to z faktu, że emitowana obecnie edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" składa się z aż 15 odcinków. Finał sezonu zostanie wyemitowany dopiero 14 grudnia, a na Player powinien trafić tydzień wcześniej.

To absolutny rekord w historii programu. Pierwsza edycja "Ślubu" liczyła zaledwie dziesięć, druga i trzecia po 12, a czwarta i piąta składały się z 13 odcinków. W finałowym odcinku uczestnicy rozmawiają z ekspertami, podsumowują miniony miesiąc wspólnego życia i, co najważniejsze, informują, czy decydują się na rozwód, czy też pozostają w małżeństwie.

Widzowie, którzy mają wykupiony dostęp do Playera, odcinki programu mogą oglądać z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do premiery telewizyjnej. Podczas emisji czwartej edycji programu w ostatniej chwili przekazano decyzję, że finał zostanie udostępniony w TVN-ie i na Playerze tego samego dnia. Wywołało to ogromne oburzenie i protesty widzów. Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby taka sytuacja miała powtórzyć się również tym razem.