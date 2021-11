Małgosia zgłosiła się do czwartej edycji reality show Telewizji Polskiej, a Paweł był jedną z osób, które zdecydowały się wysłać do niej list. Uczucie łączące ich programie przetrwało, a para doczekała się już syna Rysia i córki Blanki. Dumna mama zdecydowała się dodać na Instagram post ze zdjęciem córki sprzed roku. Zamieściła go 17 listopada z okazji Światowego Dnia Wcześniaka.

"Rolnik szuka żony". Małgosia zamieściła post dedykowany córce

Blanka urodziła się na początku października 2020 roku w 32. tygodniu ciąży. Jak zdradziła sama rolniczka, dziewczynka zdrowo się rozwija i mówi już nawet słowo "mama". Uczestniczka "Rolnik szuka żony" kilkakrotnie poruszała temat przedwczesnego porodu oraz problemów, z którymi zmagała się tuż po urodzeniu. Przyznała, że nie zawsze było łatwo. W Światowy Dzień Wcześniaka opublikowała zdjęcie córki sprzed roku,

Dziś Światowy Dzień Wcześniaka! A więc tulimy, przytulamy, obtulamy, bo wcześniaki uwielbiają ciepełko. I tak już zostanie. Blanuś rok temu, dziś już mówi mama. Jest bardzo energiczna i odnoszę wrażenie, że jest najsilniejsza z nas wszystkich - napisała.

Małgorzata Borysewicz z córką instagram.com/@rolnikwszpilkach

O tym, że Blanka jest już na świecie, Małgosia poinformowała na Instagramie trzy tygodnie po porodzie. Na początku października rodzice świętowali roczek córki, który połączyli z imprezą z okazji rocznicy śluby wypadającej niedługo przed urodzinami dziewczynki.

