"Kuchenne rewolucje" to jeden z ulubionych programów Polaków. W czwartek 18 listopada wyemitowany zostanie odcinek z barem "Agata" w Gorzowie Wielkopolskim. Pracownicy i właściciel nie będą mieli łatwo z Magdą Gessler, która poczyni tam odważne zmiany, łącznie z demolką na kuchni. Pracująca tam od 40 lat pani Marzenna była szefową kuchni. Niestety jakiś czas temu zmarła i nie doczekała emisji w telewizji.

"Kuchenne rewolucje". Szefowa kuchni zachwyciła Magdę Gessler, lecz nie doczekała emisji. "Żegnamy pani Marzenko"

Pani Marzenna pracowała w barze mlecznym "Agata" od początku jego istnienia. Od 1981 roku nie rozstawała się z tym miejscem. Właścicielem miejsca jest lokalny klub sportowy. Prezes zdecydował się wziąć udział w "Kuchennych rewolucjach", ponieważ bar był na skraju bankructwa i groziło mu zamknięcie. Okazało się, że o jego los najbardziej obawiała się szefowa kuchni.

Martwi mnie to, że taki kultowy bar przestanie istnieć. Jest jak drugi dom - powiedziała pani Marzenna w programie.

Kiedy Magda Gessler odwiedziła Gorzów, zaserwowano jej typowo domowe dania, które odbiegały od idealnego smaku. Restauratorka wprowadziła rewolucyjne zmiany i była pod wrażeniem pracy szefowej kuchni, która pełna pokory przystąpiła do nauki gotowania z "królową polskiej gastronomii". Magda Gessler podkreśliła w programie, że "taki smak i serce do gotowania rzadko się zdarzają" i zawalczyła także o wyższą pensję dla pani Marzenny, biorąc na rozmowę prezesa klubu i menedżera lokalu. Po przemianie restauratorka okrzyknęła miejsce "najlepszym barem mlecznym w Polsce". Wkrótce po nagraniach programu, 20 września pani Marzenna, która współpracowała z Gessler, zmarła. Miała 59 lat. Po tej wiadomości restauratorka napisała w mediach społecznościowych: "To wielka strata". Pracownicę baru "Agata" pożegnał także założyciel bloga "Kuchenne rewolucje naszymi oczami", który odwiedził lokal, kiedy kucharka jeszcze żyła.

Żegnamy pani Marzenko. Dziękuję za rozmowę i piękną pani pasję do gotowania widoczną na talerzu baru "Agata" w Gorzowie Wielkopolskim - napisał na Instagramie, publikując zdjęcie z szefową kuchni.

13. odcinek 23. sezonu "Kuchennych rewolucji" można obejrzeć w czwartek 18 listopada o 21:30 w TVN lub na Playerze.