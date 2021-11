Więcej artykułów o telewizyjnych reality show przeczytasz na Gazeta.pl.

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o Wiktorii Gąsior z "Hotelu Paradise". Uczestniczka przyznała, że po udziale w programie ma zszargane nerwy i musi leczyć się psychiatrycznie. W show nie została zaakceptowana przez pozostałych uczestników i doświadczyła przemocy psychicznej. Celebrytka postanowiła zmienić coś w swoim wyglądzie. Na Instagramie opublikowała szczery post, w którym przyznała, że przestała rozpoznawać samą siebie w lustrze. To zmotywowało ją do tego, by zerwać z wizerunkiem, jaki można było zobaczyć w programie.

"Hotel Paradise". Wiktoria wróciła do naturalnego koloru włosów. Znów jest brunetką

Wiktoria wybrała się do zaprzyjaźnionego fryzjera, gdzie zdecydowała się na diametralną zmianę w wyglądzie. Z jej włosów zniknął jasny blond, a zamiast niego pojawił się ciemny, orzechowy kolor. W opisie przyznała, że nie akceptowała siebie i postanowiła to zmienić.

Dziś był beauty day dla mamy i córki. Obie przeszłyśmy przemianę! Zuzia z baranka wróciła do roli maltańczyka. A ja? Powrót do normalności. (...) Nie akceptowałam siebie. To wynika z wielu traum życiowych, które przeszłam. Zmieniłam się. Stworzyłam nową Wiktorię. Ostatnio stanęłam przed lustrem. Stałam przed nim z 30 minut i patrzyłam się na siebie. Dopiero wtedy do mnie dotarło, że przez to, co przeszłam w młodości i później, przez wyizolowanie i ciągłą potrzebę "pokazania swojej wartości", zabłądziłam. Mówiłam do siebie: "Co tym nasz na głowie? Co ty masz z ustami? To nie jest Wiktoria Gąsior, tylko zupełnie inna osoba" - zaczęła celebrytka.

'Hotel Paradise'. Wiktoria wróciła do naturalnego koloru włosów. Teraz jest brunetką Fot. Instagram/ wiktoria_gasior

Uczestniczka zapowiedziała sporo zmian w wyglądzie. Przyznała, że dąży do jak najbardziej naturalnego wyglądu, a włosy były jedynie początkiem. Wiki nie chce mieć już powiększonych ust i planuje kolejną operację plastyczną piersi, która naprawi błędy poprzedniej.

Koniec z tym. Wróciłam do mojego naturalnego koloru, rozpuszczam ten kwas z ust. Jedyne, co jeszcze mnie czeka, to znalezienie lekarza, który zrozumie mój problem i pomoże mi w naprawieniu piersi - czytamy.

Jak wam się podoba Wiki w nowym kolorze włosów? Trzeba przyznać, że zmiana wyszła jej na dobre - wygląda świeżo i naturalnie.