Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Do komentarzy widzów przyglądających się perypetiom uczestników z "Rolnik szuka żony" odniosły się Elżbieta i Kamila. Nie zamierzają przejmować się negatywnymi opiniami na swój temat, dlatego zdecydowały się zjednoczyć w kryzysowym momencie.

Zobacz wideo Marta Paszkin pakuje się do przeprowadzki. "Jestem trochę umęczona"

"Rolnik szuka żony". Córka Eli przyznaje, że źle jej doradziła

"Rolnik szuka żony". Kamila i Ela odnoszą się do krytyki

Kamila z "Rolnik szuka żony" na początku sezonu robiła na widzach dobre wrażenie. Po czasie stwierdzili jednak, że jest bardzo czepliwa względem kandydatów i sama nie widzi swoich błędów, a chętnie wytyka je przybyłym na jej gospodarstwo mężczyznom. Ela z kolei już od pierwszego odcinka nie ukrywała, że przyszły partner nie będzie miał z nią łatwo. Dominująca i stanowcza, w każdym związku przyjmie rolę dowodzącej.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Kamila mocno przeżywa udział w programie i krytykę widzów. Reżyser show: Ona zna swoją wartość

Widzowie uważają, że obie panie nie pasują do wybranych przez siebie kandydatów. Kamila zdecydowała się odnieść do reakcji internautów. Wrzuciła do sieci zdjęcie z Elżbietą i dała do zrozumienia, że jednoczą siły.

Mówią, ze jesteśmy jak matka z córką. Mamy się wyśmienicie i ten cały hejt naprawdę nas nie rusza. Znamy swoją wartość, a nasze silne charaktery wiedzą, czego od życia oczekują. Kochamy życie, kochamy wasze wsparcie, a hejterom życzymy szczęścia i uśmiechu na co dzień - napisała pewnie Kamila.

Kamila i Ela z 'Rolnik szuka żony' instagram

"Rolnik...". Uczestnicy dokonali w wyborów. Doszło też do zaręczyn

Myślicie, że mimo wątpliwości niektórych, panie znalazły miłość w programie?