W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" Stanisław w dalszym ciągu nie podął decyzji, która z pań jest jego faworytką. Rolnik nadal musi zdecydować między Teresą, Roksaną a Aleksandrą, ale jak widać, nie ma zamiaru się śpieszyć. Uczestniczki nie ukrywały, że atmosfera na gospodarstwie zaczęła je męczyć. Widzowie show zdradzili, kogo według nich wybierze rolnik. Nie są to optymistyczne prognozy!

"Rolnik szuka żony". Widzowie programu wiedzą, kogo wybierze Stanisław

Najnowsza edycja miłosnego show powoli dobiega końca. Rolniczki i rolnicy stanęli przed trudnym zadaniem i dokonali ostatecznego wyboru. Stanisław jako jedyny z uczestników nie zaprosił rodziny i przyjaciół do programu, by poznali jego kandydatki. Na grillu panowała grobowa atmosfera, a rolnik większą uwagę poświęcał mięsu, niż swoim kandydatkom. W żaden sposób nie dał odczuć jednej z nich, że to właśnie ją może wybrać. Ola przed kamerami nie ukrywała, że najchętniej pojechałaby do domu.

Fani czekali na decyzję Stanisława, ale okazało się, że poznają ją w przyszłym tygodniu. Widzowie show postanowili podzielić się swoimi typami na to, kogo ostatecznie wybierze rolnik. Głosy są podzielone, ale większość internautów uważa, że Stanisław podziękuje uczestniczkom i nie wybierze żadnej z nich:

Stanisław wybierze święty spokój.

Lepiej niech nie wybiera nikogo. Przynajmniej wszyscy będą szczęśliwi.

Krzysiu zdąży się ożenić, zanim Stanisław podejmie decyzję.

Dla dobra dziewczyn najlepiej, jakby żadnej nie wybrał. I one by odpoczęły po tych ciężkich dniach i jemu może by się łatwiej żyło - czytamy.

Oglądaliście najnowszy odcinek "Rolnik szuka żony"? Zgadzacie się z typami widzów? Czy macie odmienne zdanie na temat Stanisława?