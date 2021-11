Bądź na bieżąco. O uczestnikach programów rozrywkowych, jak "Rolnik szuka żony", informacje znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Program "Rolnik szuka żony" na przestrzeni lat połączył już w pary w wiele osób. Wystarczy chociażby wspomnieć o Marcie i Pawle z poprzedniej edycji show TVP, którzy zaręczyli się i planują wspólną przyszłość. Czy bohaterowie tego sezonu również znajdą w nim szczęście? To pokaże czas. Tymczasem teraz mają już za sobą ważne decyzje.

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy wybrali

Przyszedł moment, by rolnicy i rolniczki dokonali ostatecznego wyboru. Kamil pozostał w gospodarstwie z Joanną i nawet poprosił ją, by oficjalnie zostali parą. Dziewczyna zgodziła się. Z kolei między Krzysztofem i Bogusią wyraźnie iskrzyło już od dawno i wszystko szło ku dobremu. Podczas spotkania tej dwójki z Martą Manowską pojawił się nawet temat zaręczyn.

Bogusia jest wspaniałą kobietą - mówił rolnik.

Krzysztof miał nawet pierścionek dla ukochanej i planował go jej wręczyć, choć prowadząca program zastanawiała się, czy to nie za szybko. Mężczyzna jednak był pewny decyzji i zapytał Bogusię, czy za niego wyjdzie. Odpowiedź mogła być tylko jedna: tak. Dla obojga był to wzruszający moment.

Twardy orzech do zgryzienia miała natomiast początkowo Elżbieta. U rolniczki pozostali Marek i Stanisław, o których powiedziała, że obaj są w porządku. To nie ułatwiało jej zadania. Przyszedł jednak czas, kiedy musiała powiedzieć panom, co postanowiła. Okazało się, że odesłała do domu Stanisława i dała szansę jego rywalowi.

Problemy w tej kwestii miała również Kamila, która musiała zdecydować między Tomkiem i Adamem. Internauci w jednym z postów na fanpage'u skłaniali się ku pierwszemu z panów, chociaż nie mieli pewności. Niektórzy nawet łączyli ją z innym rolnikiem - Stanisławem. Okazało się jednak, że bohaterka postawiła na Adama, który nie krył się z radością. Teraz oboje będą mieli okazję się bliżej poznać.

Zobaczymy, co czas przyniesie - podsumowała Kamila.

Z kolei sam Stanisław nadal musi zdecydować między Teresą, Roksaną i Aleksandrą. Jednak w tym odcinku nie zobaczyliśmy, która z pań okazała się jego faworytką.

Jesteście zaskoczeni takim obrotem spraw?