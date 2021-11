Stanisław z "Rolnik szuka żony" pokazał, że ma do siebie dystans i zamieścił żartobliwy wpis na Instagramie. W komentarzach odniósł się do krytyki ze strony widzów, którzy od kilku tygodni uważają go za najnudniejszego uczestnika programu.

8 fot. instagram.com/pytlarzsta Otwórz galerię Na Gazeta.pl