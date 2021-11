O uczestnikach i jurorach programów rozrywkowych, jak "The Voice of Poland", przeczytacie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Muzyczne show "The Voice of Poland" wkroczyło w decydującą fazę, która niebawem wyłoni "najlepszy głos w Polsce". Zwycięzca może liczyć nie tylko na tytuł, ale również na nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych i kontrakt z wytwórnią muzyczną. Marek Piekarczyk w najnowszym odcinku zaskoczył widzów, ale i pozostałych trenerów. Postanowił dać szansę Karolinie Robinson, która wykonała utwór The Ronettes "Be My Baby", czym naraził się na krytykę. Tym samym wyeliminował Karolinę Piątek, której występ zachwycił widzów. Nie rozumiem Marka - komentowali fani show.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "The Voice of Poland". Sylwia Grzeszczak nie zostanie w programie? Wielu innych trenerów też zniknęło po jednej edycji

Zobacz wideo Spięcie między jurorami w "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland". Fani nie są zadowoleni z decyzji Marka Piekarczyka na temat jednej z uczestniczek

W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" głosem widzów w drużynie Marka Piekarczyka pozostali Bartosz Madej i Anna Hnatowicz. Swój głos postawił na Karolinę Robinson, której występ ostatnio skrytykował Tomson. Justyna Steczkowska przyznała, że Karolina ma "modny głos, ale musi jeszcze potrenować". Decyzja trenera spotkała się z ogromnym niezrozumieniem ze strony widzów, którzy w komentarzach na oficjalnym profilu programu wyrazili swoje niezadowolenie. Nie zabrakło ostrych słów.

Zobacz: Konflikt na planie "The Voice of Poland"? Chodzi o Piekarczyka i Grzeszczak. "Uczyła się kwestii z kartki" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Widzowie kibicowali Karolinie Piątek. Ich zdaniem wokalnie powinna wygrać z Karoliną Robinson.

Pan Marek traci szacunek widzów przez tą Robinson. Nie rozumiem, po co promuje dziewczę, która śpiewa na poziomie występu na dożynkach.

Nie rozumiem Marka. Przecież ta druga Karolina była o wiele lepsza. Szkoda.

Panie Marku z całym szacunkiem, ale pani Robinson słuchać się nie da. Skandalem jest, że doszła tak daleko kosztem innych super głosów - czytamy.

Występ Karoliny Robinson nie przez wszystkich widzów został odebrany jako nieudany. Pojawiły się komentarze, że ma oryginalny głos.

Każdemu podoba się coś innego, nie obrażajmy tych, którzy akurat nie są z naszej bajki, moim zdaniem jest oryginalna - napisała jedna z fanek show.

Fani pytają Zofię Zborowską: Gdyby zarabiałaby pani średnią krajową...

Oglądaliście ostatni odcinek "The Voice of Poland"? Zgadzacie się z widzami programu?