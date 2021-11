"Rolnik szuka żony". Widzowie narzekają na ostatnią edycję programu. "Najgorsza ze wszystkich"

Bądź na bieżąco. Więcej artykułów o telewizyjnych show przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony" to program telewizyjny zrealizowany na podstawie brytyjskiego formatu "Farmer wants a wife", który przedstawia proces poszukiwania przez singli-rolników swojej drugiej połówki. W Polsce cieszy się popularnością od 2014 roku. Od tego czasu fani programu mogli już obejrzeć osiem edycji show. Okazuje się, że ostatnia nie przypadła im do gustu.

"Rolnik szuka żony". Widzowie nie oszczędzają Kamili. Na rolniczkę wylał się hejt

Zobacz wideo O co kłócą się Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony"?

Widzowie narzekają na ostatnią edycję programu "Rolnik szuka żony"

Na instagramowym profilu "Rolnik szuka żony" pojawił się post, w którym organizatorzy ogłosili, że można zgłaszać się do kolejnej edycji programu. TVP do udziału zachęca, pokazując historię tych, którzy w show znaleźli miłość. Jednak widzowie nie są już tak łaskawi. W komentarzach posypały się zarzuty co do ostatniej edycji.

Ta edycja według mnie jest najgorsza ze wszystkich. Mam wrażenie, że mało kto tu naprawdę szuka miłości. Jakby przyszli się wylansować i pochwalić majątkiem.

"Rolnik szuka żony". Bardowscy reagują na ósmą edycję programu. "U nas też tak było"

Wybierajcie "normalnych" kandydatów. Takich, którzy rzeczywiście nie mogą znaleźć miłości, a nie takich cwaniaków jak Kamilka, która ani nie prowadzi gospodarstwa, ani nie jest brzydka. Ona chciała zrobić interes na tym, że po prostu przydarzyła jej się chwila samotności.

W następnej edycji może wybierzcie rolników, a nie biznesmenów chcących się tylko rozreklamować. Ta edycja była najnudniejsza z wszystkich - czytamy.

Pojawiły się też opinie, że twórcy programu powinni odświeżyć sobie stare odcinki, by zobaczyć, że gdzieś po drodze popełnili błąd.

Czy produkcja może zrobić krok wstecz i wrócić do przeszłości? Gdzie rolnicy byli prawdziwymi rolnikami, a nie aktorami i przedsiębiorcami. Myślę, że w dzisiejszym zakręconym świecie ludzie by docenili o wiele więcej prostotę i szczerość tego programu. Montaż tej edycji jest doprawdy kiepski i nie rozumiem, dlaczego te wycinki muszą przedstawiać niektórych uczestników w tak negatywnym świetle.

A wy? Oglądaliście ostatnią edycję programu "Rolnik szuka żony"? Co sądzicie na jej temat?