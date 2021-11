Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Robert Janowski był jednym z ośmiorga uczestników piętnastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Obok Janowskiego w finale o 100 tysięcy złotych na cele charytatywne walczyli także Barbara Kurdej-Szatan, Kasia Łaska i Adam Zdrójkowski. W duetach podczas ostatniego odcinka wystąpili Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Ciachorowski, a także Klara Williams i Chris Cugowski.

Zobacz wideo Janowski udziela wywiadu, nagle pojawia się nieumalowana Sykut-Jeżyna. „W drodze do ubikacji"

Szukaj więcej informacji o swoich ulubionych wokalistach i aktorach na stronie głównej Gazeta.pl

Oprah Winfrey nie miała czego jeść, a Dolly Parton mieszkała w leśnej ruderze

"Twoja twarz brzmi znajomo". Wszystkie metamorfozy Roberta Janowskiego

W ostatnim odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" Robert Janowski sam mógł wybrać, w którą wokalistkę lub wokalistę się przemieni. Ostatnim wykonaniem Janowski skradł serca jurorów i publiczności. Nie zabrakło łez i owacji na stojąco, a sam występ przejdzie z pewnością do historii programu. Przypominamy wszystkie metamorfozy Janowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo".

Halina Kunicka

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

W pierwszym odcinku 15. edycji show Robert Janowski rzucił na kolana wszystkich wykonaniem piosenki Haliny Kunickiej. Aktor i prezenter telewizyjny stał się szybko faworytem internautów, którzy nie szczędzili mu pochwał. Wielu od początku życzyło wygranej.

Czadoman

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

Drugi odcinek przyniósł wcielenie w Czadomena, a Janowski owym wykonaniem podzielił widzów. Zebrał skrajne opinie zarówno od internautów, jak i jury.

Lionel Richie

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

"Say you, Say me" Lionela Richiego zostało zaśpiewane przez Roberta Janowskiego niemal perfekcyjnie. Wiele osób uznało, że aktor lepiej sprawdza się w spokojniejszych, melodyjnych utworach.

Sting

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

Janowski wcielił się też w Stinga. Występ okrzyknięto perfekcyjnym, mimo to Janowski nie wygrał odcinka. Wszystko dlatego, że uczestnicy programu głosowali inaczej. Jurorzy bili wokaliści brawa na stojąco, ale zwycięstwo ostatecznie przypadło Kasi Łasce. Wzbudziło to oburzenie widzów.

Raffaella Carra

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

W specjalnym odcinku programu Robert Janowski wcielił się w Raffaellę Carrę i wykonał "A Far L'amore Comincia Tu". Wykonem zachwycił zasiadającego wyjątkowo na fotelu jurorskim Stefano Terrazzino.

Robert, ja bardzo się cieszę, że ty wylosowałeś Raffaellę. Dałeś mi sporą dawkę rozrywki. Wzruszyłeś mnie nawet! Dla Włochów ta artystka była nieśmiertelna, a ty pięknie złapałeś tę klasykę, to jak cudownie ona zawsze dawała show - skomentował występ Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Wiadomo, kto wygra show! Ale wpadka...

Bono - U2

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

W kolejnym odcinku programu Janowski wykonał utwór "One" brytyjskiej grupy U2, wcielając się w postać Bono. Wiele osób podkreślało po występie, że niestety głos Janowskiego dało się usłyszeć nazbyt wyraźnie.

Telly Savalasy

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

Wykonanie utworu Telly’ego Savalasy sprawiło, że internauci na oficjalnym Instagramie programu okrzyknęli Roberta Janowskiego mianem "faworyta tej edycji".

Czy jest jakiś repertuar, w którym Robert Janowski nie wymiata? Jak dla mnie gość jest genialny w każdej aranżacji, chapeau bas.

O jak mi się podobało! Chyba nawet przebiło Stinga - można przeczytać w mediach społecznościowych.

Grzegorz Markowski - Perfect

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

W ósmym odcinku "TTBZ" aktor i prezenter telewizyjny wcielił się w rolę Grzegorza Markowskiego. Wykonał utwór grupy Perfect "Autobiografia".

Mark Knopfler - Dire Straits

Wszystkie wcielenia Roberta Janowskiego w 'Twoja twarz brzmi znajomo' Screen: https://www.instagram.com/p/CVDySFBIv6D/

W ostatnim odcinku przed wielkim finałem Robert Janowski wykonał utwór "Brothers in Arms" z 1985 r. To jedna z najsłynniejszych ballad rockowych wykonywania przez Marka Konpflera, lidera Dire Straits. Janowski przyznał przed programem:

Czuję presję, bo będę tam śpiewał i grał na gitarze jednocześnie. To dla mnie trudność techniczna.

Cieszycie się ze zwycięstwa Roberta Janowskiego?