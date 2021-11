Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

Postać Michała Ostrowskiego, w którego wcielał się nieobecny już w obsadzie Paweł Deląg, pożegnała się z serialem w prawdziwie nikczemnym stylu. Wmówił swojemu największemu rywalowi, zakochanemu w Joasi Chodakowskiej Leszkowi, że kobieta jest z nim w ciąży i planują ślub. Załamany Leszek szukał pocieszenia u boku Luizy, jednak miłość do Joanny okaże się zbyt silna.

"M jak miłość". Kłamstwo o ciąży Joanny wyjdzie na jaw

Jak donosi se.pl, w 1617. odcinku "M jak miłość" Asia i Leszek spotkają się przypadkiem w kawiarni. Mężczyźnie towarzyszyć będzie jego obecna narzeczona, a rozmowa z Joanną okaże się bolesna dla obu stron. Leszek nie da za wygraną i po spotkaniu postanowi odwiedzić Chodakowską.

Chcę, żebyś wiedziała, że byłaś i zawsze będziesz najważniejszą kobietą w moim życiu. Nic i nikt tego nie zmieni. Nigdy - wyzna Asi zakochany mężczyzna.

Te słowa rozwścieczą Joannę, która uzna, że Leszek jest podły, mówiąc jej takie rzeczy i będąc jednocześnie zaręczonym z Luizą. Między byłymi kochankami dojdzie do kłótni, a Leszek wyzna ze smutkiem, że gdyby Asia była wolna, byliby razem. Chodakowską, która nie ma pojęcia o intrydze Michała, zszokuje to wyznanie. Grana przez Kurdej-Szatan bohaterka powie Leszkowi, że ciąża i zaręczyny z Ostrowskim to jedno wielkie kłamstwo. Mężczyzna nie będzie posiadał się z radości, a para rzuci się sobie w ramiona.

W taki sposób zakończy się historia Joanny Chodakowskiej w "M jak miłość". Ostatni raz Barbara-Kurdej Szatan pojawi się na antenie TVP2 6 grudnia w 1619. odcinku. O tym, co dokładnie stanie się z jej bohaterką, w rozmowie z Plejadą przekazała osoba pracująca przy serialu. Według niej wątek Chodakowskiej już dawno miał zostać zamknięty.

Ostatni raz aktorka była na planie "M jak miłość" pod koniec czerwca przed dłuższą przerwą wakacyjną ekipy. Zrealizowany został wtedy 1619. odcinek (emisja 6 grudnia), w którym bohaterka po utracie pracy, ale i zaręczynach z ukochanym Leszkiem (Sławek Uniatowski) postanawia ponownie wyjechać do Francji. Ze względów aktorskich i dramaturgicznych wątek tak właśnie został zawieszony - powiedziała Karolina Baranowska, przedstawicielka firmy produkującej "M jak miłość".

Nadchodzące epizody "M jak miłość" będą dla widzów pełne dramaturgii. Odcinek przed zniknięciem Kurdej-Szatan z serialem pożegnają się także Olga Szomańska i Tomasz Oświeciński - Marzenka i Andrzejek zginą w wypadku samochodowym.