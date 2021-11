Więcej o "Top Model" przeczytasz na Gazeta.pl.

Wielkimi krokami zbliża się koniec dziesiątej edycji "Top Model", która po raz kolejny wyłoni najlepszego modelka, bądź modelkę. W 11. odcinku szóstka uczestników walczyła o zakwalifikowanie się do finałowej trójki. Kto poszedł w Mercedes-Benz Prague Fashion Week? Uczestnicy musieli poradzić sobie nie tylko ze stresem, ale również i lękiem wysokości. Jurorzy wyeliminowali dwie osoby, ale Michał Piróg przywrócił jedną z nich.

Półfinał "Top Model". Czeski Fashion Week i sesja w helikopterze

Pierwszym zadaniem, z którym przyszło zmierzyć się uczestnikom, było wykonanie fotografii na tle Pragi. Inspiracją były trzy ikony czeskiej kultury: Eva Herzigova, Helena Vondrackova oraz Karolina Pliskova. Modele i modelki połączyli się w pary. Weronika i Mikołaj triumfowali w tej konkurencji.

Przed castingami do Mercedes-Benz Prague Fashion Week uczestnicy trenowali nie tylko odpowiedni chód, ale i mówienie w języku angielskim.

Dzisiaj jest wasze "To be, or not to be" - powiedziała Katarzyna Sokołowska.

Mikołaj szybko odnalazł się w roli przewodnika i wykazał się doskonałą orientacją w terenie. Większe problemy spotkały Weronikę, Dominikę i Kacpra, którzy pomylili ulice w drodze do projektantki Vandy Jandy.

Pokolenie telefonów. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest wschód, zachód, północ, południe - przyznała Weronika.

Na miejscu okazało się, że chód Weroniki i to, że rusza ramionami nie spodobało się projektantce. Zachwyciła ją za to Nicole, która została porównana do supermodelki. Nerwów nie mógł opanować Kacper, który czuł dyskomfort z powodu nieznajomości języka czeskiego. Uczestnik zapomniał również kompozytki ze zdjęciami.

Było widać te nerwy. Jeszcze ten język, denerwowałem się, że czegoś nie powiem - przyznał.

Nicole zagwarantowała sobie sześć pokazów, a Julka pięć. Dominika wygrała dwa z nich. Mikołaj został zaproszony do dwóch pokazów. Kacper i Weronika wygrali po jednym pokazie.

Aspirującym modelkom i modelkom wielkie emocje towarzyszyły również podczas filmowej sesji zdjęciowej w helikopterze. Lęk wysokości odezwał się u Dominiki, która nie kryła przerażenia. Julia świetnie odnalazła się w tym zadaniu i swoją odwagą zachwyciła fotografa. Zdobyła się na moment szczerości.

Największym wyzwaniem w życiu było to, żeby pogodzić się z tym, jaka jestem. To, że lubię też dziewczyny. Myślałam, że mój tata tego nie zaakceptuje, bo znałam jego poglądy. Ja sama siebie nie akceptowałam, bo się przejmowałam tym, co ktoś myśli - wyznała.

"Top Model". Finaliści dziesiątej edycji programu

Gościem ostatniego odcinka przed finałem była czeska supermodelka, Daniela Pestova. Joanna Krupa wyznała, że Daniela od dawna jest jej idolką. W tym tygodniu triumfowała Nicole. Ostatecznie przygodę z programem zakończyły dwie osoby, Kacper Jasiński i Weronika Zoń. Michał Piróg szansę dał Kacprowi.

W finale zobaczymy nie trzy, a pięć osób: Nicole Akonchong, Julię Sobczyńską, Dominikę Wysocką, Mikołaja Krawieckiego i Kacpra Jasińskiego.