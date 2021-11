Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Paweł i Kasia początkowo byli faworytami widzów szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podczas ceremonii wydawali się w siebie zapatrzeni i zdawało się, że eksperci w ich przypadku spisali się na medal. Niestety, nad związkiem pary szybko zebrały się czarne chmury. Kasia zaczęła odsuwać się od męża, wyznała mu, że potrzebuje czasu, jednocześnie zarzucając Pawłowi, że nie próbuje się do niej zbliżyć. To zachowanie spotkało się z ogromną krytyką ze strony widzów, którzy nie szczędzą uczestniczce gorzkich słów. Paweł w programie okazuje stoicki spokój, jednak fani doszukali się reakcji z jego strony.

Widzowie wysnuli nawet tezę, że Kasia zgłosiła się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyłącznie po to, aby wzbudzić zazdrość byłego i tak naprawdę nie zależy jej na nowym związku. Choć to tylko teoria, wiele osób jest zdania, że Paweł powinien zostać sparowany z osobą, która faktycznie będzie chciała dzielić z nim życie. Opinie na ten temat pojawiły się również na Instagramie uczestnika. Fani zwrócili uwagę, że Paweł zostawia polubienia pod komentarzami krytykującymi Kasię i sugerującymi, że lepiej byłoby mu z kimś innym.

Przypominasz mi mojego męża. Natomiast ja na jego szczęście nie przypominam Kasi. Podziwiam twoją cierpliwość.

Oby tylko ten związek się rozpadł, szkoda tak dobrego człowieka.

Fajny z ciebie facet, ale żonę ci wybrali bardzo kapryśną. Trzymam kciuki, żebyś znalazł fajną dziewczynę - piszą Pawłowi fani.

To jednak niejedyny dowód, który może sugerować, że ta para nie przetrwała eksperymentu. Na Instagramie można łatwo podejrzeć, że mimo iż Paweł obserwuje Kasię, to ona nie ma w obserwowanych męża z programu. Kasia obserwuje natomiast pozostałych uczestników zarówno swojej, jak i poprzednich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czyżby po programie nie chciała mieć już żadnych kontaktów z Pawłem?