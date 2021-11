Bądź na bieżąco. Więcej artykułów o telewizyjnych show przeczytasz na Gazeta.pl.

W telewizyjnym eksperymencie "Ślub od pierwszego wejrzenia" Paweł został mężem Kasi. Oboje pochodzą z Dąbrowy Górniczej i nawet mają wspólnych znajomych. Wydawać by się mogło, że przed tą parą nie ma wielu przeszkód, by mogli budować udaną relację.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł komentuje odcinek

Paweł i Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli na początku faworytami widzów. Wydawało się, że bardzo dobrze do siebie pasują i wytrwają w małżeństwie. Jednak z odcinka na odcinek fani dają im coraz mniej szans. Zarzucają Kasi, że wysyła Pawłowi sprzeczne sygnały. Lubią mężczyznę za jego anielską cierpliwość i spokój, ale krytykują jego żonę za to, jak ona go traktuje. Czy on sam wytrzyma zmienne nastroje małżonki?

Podczas wtorkowej emisji programu Paweł zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie, jak ogląda odcinek ze swoim udziałem. Przed telewizorem towarzyszył mu ojciec.

Wyczekując na kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Uczestnik napisał, że śledząc już zmontowany program za każdym razem okrywa coś, czego nie zauważył podczas kręcenia konkretnych scen. Kolejne odcinki pozwalają mu spojrzeć na wszystko nieco z boku.

Każdy odcinek odsłania nową część małżeństwa, również dla mnie. Będąc przed kamerami, nie zawsze wszystko możemy dostrzec - napisał Paweł.

Fani nie szczędzili Pawłowi ciepłych słów. Cenią go za postawę wobec Kasi, chwalą za cierpliwość, jaką wykazuje.

Dobry z Ciebie człowiek i fajnie się Ciebie słucha i ogląda. Zasługujesz na wielkie szczęście.

Podziwiam Twój spokój i cierpliwość. Zasługujesz na szczęście.

Jesteś najsympatyczniejszym uczestnikiem z całego programu! Nie wiem, jak się potoczyły wasze dalsze losy, ale jeżeli się nie udało, to jestem przekonana, że szybko znajdziesz swoją połówkę, jesteś bardzo ciepłą osobą, pełną dobra.

Czy waszym zdaniem Pawłowi i Kasi uda się stworzyć trwałą relację?