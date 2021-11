Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" uczestnicy próbują ostrożnie zbliżyć się do siebie nawzajem. Są już po odwiedzinach w mieszkaniach małżonków. Ostatnio Kasia, która do tej pory dystansowała się do męża, zaskoczyła go propozycją wspólnego zamieszkania. To wyraźny zwrot w relacjach pary, który zszokował Pawła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia nie pozostawiła Pawłowi wyboru. "Wystrzeliła z tą wiadomością"

Kasia postanowiła wcześniej, że chce nabrać dystansu do nowego związku i męża, dlatego nie widziała się z Pawłem przez cztery dni. Uczestniczka najwyraźniej przemyślała wiele spraw, ponieważ kiedy nadszedł dzień spotkania, pojechała do męża z niespodzianką. Nie tylko przygotowała jego ulubione ciasto, ale też miała dla niego propozycję nie do odrzucenia. Zdecydowanym tonem poinformowała małżonka o ustalonym planie.

Plan jest taki, żebyś się spakował i na tydzień się do mnie przeprowadził. Ty tydzień u mnie, potem ja tydzień u ciebie - poinformowała męża.

Paweł przyznał, że sam jeszcze nie miał planu, ale bardzo ucieszył się z propozycji żony. Nie ukrywał jednak, że jest nieco zszokowany.

Wystrzeliła z tą wiadomością. Nie spodziewałem się, że tak od razu pójdzie ze wszystkim z grubej rury. Totalnie nie byłem przygotowany na tę rozmowę już. Byłem mile zaskoczony - powiedział Paweł przed kamerami.

Kasia zostawiła mężowi klucze i następnego dnia, po powrocie z miasta, w domu czekał na nią mąż z obiadem. Uczestniczka była tym zachwycona.

Typ Pawła jest na wymarciu, już nie ma takich mężczyzn - powiedziała.

Małżonkowie ustalili także równy podział obowiązków. Kasia była bardzo zadowolona z pierwszych chwil z mężem i wszystko wskazuje na to, że mimo początkowej nieprzyjemnej rozmowy, związek rozwija się w dobrą stronę. Myślicie, że Kasia i Paweł mają szansę?