Tomasz, niemal od pierwszego spotkania z Julią podkreślał, że podobają mu się drobne dziewczyny. Zaznaczył to również podczas rozmowy z ekspertem programu, Piotrem Mosakiem. Zdaniem Tomasza Julia ma zbyt kobiecą sylwetkę, a zrzucenie kilku kilogramów mogłoby uratować ich małżeństwo. Tym wyznaniem uczestnik zażenował nie tylko Mosaka i żonę, ale również widzów, którzy skrytykowali jego postawę. Niestety, w kolejnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest tylko gorzej.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil przygotował dla Izy niespodziankę

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie reagują. "Co za burak!"

Tomasz w nieumiejętny sposób próbował wybrnąć z niedawno wypowiedzianych słów. Jego starania były jednak daremne - mężczyzna w odcinku, który dostępny jest już na Player TVN, zasugerował, że ktoś w przeszłości musiał bardzo skrzywdzić Julię, dlatego przytyła. Zapytał ją również, jak ma nazywać sylwetkę z "pełnymi biodrami" tak, by jej nie obrazić. Jego rozważania przerwał Piotr Mosak, który zaapelował do uczestników, by przez jakiś czas nie rozmawiali o aspektach swojej powierzchowności, a skupili się na wzajemnym poznawaniu i budowaniu relacji.

Widzowie po raz kolejny byli oburzeni zachowaniem Tomasza. W sieci znajdziemy mnóstwo komentarzy krytykujących jego postawę. Zdaniem internautów Julia powinna uciekać od nietaktownego męża.

A myślałam, że już bardziej nie może się pogrążyć po dziesiątym odcinku.

On nie ma za grosz wyczucia, brak mi słów. Niech ta Julka ucieka jak najdalej.

Dajcie Kasię temu Alvaro-od siedmiu boleści-Tomkowi. Co za BURAK!!! Paweł nosiłby Julkę na rękach. Kolejny raz źle dobraliście pary.

Jak oceniacie postawę Tomasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?