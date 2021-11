Więcej artykułów na temat programów tv znajdziesz na Gazeta.pl

Aneta i Robert to najsympatyczniejsza para tej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To właśnie oni najpewniej pozostali w małżeństwie - tak przynajmniej spekulują fani programu. Do końca emisji show w TVN7 nie dowiedzą się tego na pewno, ale ciągle szukają kolejnych dowodów.

Zobacz wideo Romantyczny wypad Kamila i Izy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani spekulują na temat Anety

Fani show dokładnie analizują wakacyjne zdjęcia, które Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieściła w sieci. Koniecznie chcą wiedzieć, z kim wyjechała. Na jednych dopatrzyli się odbicia Roberta w jej okularach. Choć ten na instagramowym koncie zamieszcza raczej relacje z kraju, to obserwatorzy są przekonani, że to specjalna taktyka, by ich zmylić. Teraz powstała kolejna kuriozalna teoria, która ma udowadniać, że Aneta i Robert planują wspólną przyszłość.

Jedna z internautek pod zdjęciem Anety napisała, że ta ostatnio za mało wrzuca zdjęć całej sylwetki i zasugerowała, że zapewne uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży.

A gdzie zdjęcia całej sylwetki? Czyżby się coś tam kryło pod serduszkiem? - zapytała nietaktownie jedna z obserwatorek

Ślub od pierwszego wejrzenia, Aneta @aneta_czaja Instagram screen



Aneta zirytowała się tego typu sugestiami.

Jak wstawiam zdjęcia to źle, czym się chwali. Jak nie, też coś nie tak - odpisała wyraźnie wzburzona.

Na szczęście wielu fanów stanęło w obronie Anety. Podobnie jak uczestniczka byli zniesmaczeni tego typu sugestiami. Podkreślali przede wszystkim, że takie pytanie kobiety o ciążę jest zwyczajnie nietaktem. Dopóki sama nie ujawni szczegółów, absolutnie nigdy się o tym nie mówi i nie dopytuje - nigdy nie wiemy, jaka jest sytuacja kobiety, czy przypadkiem nie jest w trakcie starań o dziecko, czy nie poroniła niedawno, czy też może jest w ciąży, ale jest to etap, na którym chwalenie się nie jest jeszcze możliwe (i być może etap chwalenia się nigdy również nie nastąpi - nie musi).

Czy waszym zdaniem Aneta i Robert są razem? Czy ich związek przetrwał po programie?