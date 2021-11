"Rolnik szuka żony". Kamil i Joanna zamieszkali razem! "Spakowała walizki"

Więcej na temat "Rolnik szuka żony" i innych programów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Kamil z "Rolnik szuka żony" rozwiał wszelkie wątpliwości, wybierając Joannę spośród trzech kandydatek, które przyjechały do jego gospodarstwa. Decyzję podjął przed czasem, odsyłając do domu Izę. Teraz pojawiły się nowe informacje, które wskazują na to, że para podjęła poważny krok i zamieszkała razem. Joanna przeniosła się do Kamila.

Tanie suknie ślubne gwiazd. Nie uwierzycie, ile kosztowały

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz opowiada o figurze po drugiej ciąży

"Rolnik szuka żony". Kamil i Joanna zamieszkali razem

Doniesienia mediów wskazują, że Joanna przeniosła się do Kamila tuż po programie, by spędzić z nim resztę lata, a później została na dłużej.

Kiedy program się kończył, trwały jeszcze wakacje i oni postanowili spędzić je razem. Asia spakowała walizki i przeniosła się do Kamila, żeby go bliżej poznać - powiedział informator portalu Pomponik.

Dodał także, że rodzice Joanny również poznali się w nietypowy sposób i bardzo wierzą w związek córki.

W Gębicach, gdzie mieszka Asia, nie jest tajemnicą, że i jej rodzice poznali się przez media, a dokładnie przez ogłoszenie w gazecie i długo nie czekali ze ślubem. Małżeństwem są idealnym i wierzą, że córka też dobrze trafiła - dodał.

Kamil w ostatnim odcinku programu dał wyraz temu, że jest zachwycony swoją kandydatką.

Sarah Jessica Parker zbiera cięgi za siwiznę. "Co mam z tym zrobić? Przestać się starzeć?"

W końcu człowiek znalazł tę odpowiednią osobę. Jestem szczęśliwy i nie zamierzam tego ukrywać. Nie czuję presji przy Asi, że muszę się pokazać czy popisać. Odczuwamy, jakbyśmy znali się 20 lat. Bez słów się dogadujemy - powiedział Kamil.

Również starsza siostra rolnika, która miała okazję poznać Joannę wyznała przed kamerami, że para do siebie pasuje. Kandydatka Kamila także pochodzi ze wsi, wychowała się na gospodarstwie. Choć rolnikom został jeszcze jeden dzień przed podjęciem ostatecznej decyzji w programie, wszystko wskazuje na to, że tych dwoje stanie na ślubnym kobiercu. Joanna na swoim prywatnym profilu na Instagramie udostępniła zdjęcia sukien ślubnych, które jej się podobają, co również nie pozostaje bez znaczenia. Zapewne więcej dowiemy się po zakończeniu programu.