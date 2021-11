Więcej o "Królowych życia" przeczytasz na Gazeta.pl

Dagmara Kaźmierska pochodzi z Polanicy, a aktualnie prowadzi butik i jest gwiazdą "Królowych życia". Ostatnio zdradziła, co ma zamiar robić po zakończeniu emisji programu. Za swój cel obrała przeprowadzkę za granicę. Będzie tam prowadzić sklep lub butik w drogim hotelu.

Gwiazda "Królowych życia" myśli o Egipcie. 46-latka twierdzi, że ten kraj jest jej przeznaczeniem, a po ojcu w jej żyłach płynie egipska krew. Oprócz tego jest zafascynowana tym miejscem po obejrzeniu filmu "Kleopatra".

Dagmara Kaźmierska w poprzednim wcieleniu była Kleopatrą

Dagmara Kaźmierska wierzy, że w poprzednim wcieleniu była Kleopatrą. To właśnie jej postać sprawiła, że zainteresowała się krajem nad Nilem. Sam Egipt miała okazję odwiedzić już czterdziestokrotnie, zdarzało się, że spędzała tam nawet kilka miesięcy. Dzięki temu bardzo dobrze zna kulturę kraju i czuje się w nim komfortowo.

Gwiazda "Królowych życia" zdradza cel swojej wyprowadzi. Otworzyła biznes w Egipcie

46-latka otworzyła już nawet swój pierwszy biznes w Egipcie. Wraz z przyjaciółmi zainwestowała w łódź wycieczkową i organizuje rejsy po Morzu Czerwonym. Jakiś czas temu odebrała telefon od przyjaciółki. Poinformowała ją, że wraz z mężem przeprowadza się do Hurghady. Wtedy Dagmara Kaźmierska poczuła, że jej przeznaczenie zaczyna się spełniać. Egipt ma same plusy. Wolniejsze tempo życia i pozytywna energia bardzo odpowiadają gwieździe "Królowych życia". Oprócz tego uwielbia ich kuchnię, a panujący klimat jest wybawieniem dla jej kości uszkodzonych w trakcie wypadku samochodowego.

Dagmara Kaźmierska miała w więzieniu ksywkę "Księżniczka". Wiemy dlaczego

Egipt jest tani i bezpieczny jeśli chodzi o życie codzienne. Mieszkańcy traktują cudzoziemców z szacunkiem, bo wiedzą, że dzięki nim zarabiają. Dagmara Kaźmierska zdradziła w autobiografii "Prawdziwa historia Królowej Życia", że ma zamiar niebawem kupić tam dom.

I dlatego chcę kupić dom w Hurghadzie. Zamierzam się tam przeprowadzić, właściwie już tam jestem jedną nogą - Dagmara Kaźmierska zdradza swoje plany na najbliższą przyszłość w autobiografii.

Dagmara Kaźmierska ma zamiar łączyć życie w Polsce z życiem w Egipcie

Dagmara Kaźmierska nie ma w planach całkowicie rzucać swojego życia w Polsce. Trzyma ją tu wiele spraw takich jak przyjaciele, rodzina czy interesy. Oprócz tego chciałaby być jak najbliżej swojego syna. 46-latka zdaje sobie sprawę, że mimo wszystko jest on już dorosły i spędza czas głównie we Wrocławiu. Nie widzi różnicy w tym, czy Conan przyleci do Egiptu, czy przyjedzie do Kłodzka w odwiedziny. Wie, że za kilka lat będzie tam spędzać większość czasu w roku.