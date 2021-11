Więcej na temat programów reality-show znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" zachowanie uczestników wzbudza coraz więcej emocji. Przed nimi odcinek, w którym Tomek podpadł internautom. Uczestnik, który wziął ślub z Julią, wyznał żonie, że wolałby, aby schudła. Wtedy, według niego, ich relacje byłyby lepsze. Rozmowie przysłuchiwał się psycholog Piotr Mosak, który przyjechał pomóc parze lepiej się komunikować. To, co usłyszał, wprawiło go w osłupienie.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tomek każe schudnąć Julii? "Szczyt chamstwa"

U Julii i Tomka od początku relacja nie układała się w wymarzony sposób. Małżonkowie nie byli sobą zachwyceni, lecz postanowili poznawać się lepiej na koleżeńskiej stopie. Podczas podróży poślubnej Julia zapytała męża, jaki jest jego typ kobiety. Okazało się, że jest skrajnie inny niż ten, który reprezentuje jego żona, co szczerze jej wyznał. W najnowszym odcinku uczestnik znowu dopuści się sporego nietaktu.

Julia wybrała się do łódzkiego mieszkania Tomka, by spędzić z nim trochę czasu. Parę odwiedził Piotr Mosak. Podczas rozmowy padły zaskakujące słowa. Tomek przyznał, że widział zdjęcia Julii sprzed pięciu lat, na których, jego zdaniem, wyglądała lepiej. Po chwili dodał, że chciałby, aby oboje zmienili dietę.

Chodzi mi o zrzucenie trochę wagi, bo z charakterem naprawdę jest super. To nie jest tak, że ja lubię drobne, filigranowe, ale po prostu zgrabne dziewczyny, które nie mają nadwagi - powiedział uczestnik.

Ale mówisz mi, że będzie między nami lepiej, jeśli schudnę? - zapytała go żona.

Tomek od razu odpowiedział, że tak. Piotr Mosak był zaskoczony tym wyznaniem i wyraził swoje zdanie na ten temat.

Moim zdaniem powinien się ze mną spotkać sam i powiedzieć, że chce o tym porozmawiać, ja złapałbym się za głowę i powiedział: "w życiu, nie rób tego teraz". Nie mówi się kobiecie takich rzeczy. Koszmar! - powiedział Piotr Mosak przed kamerami.

Takiego samego zdania są widzowie, którzy mieli okazję obejrzeć zapowiedź nowego odcinka.

Stwierdzenie, że "gdybyś schudła, nasza relacja byłaby lepsza", to najgłupsze, co stwierdził do tej pory. To na długo zostanie z Julią, szczególnie, jeśli ma kompleksy i chyba już wszyscy wiemy, jak zakończy się ten związek.

Na Boga! Nie musi tego w tak chamski sposób komunikować, tym bardziej, że nawet jej nie zapytał, jaki jest jej typ. A jak wiemy, on się w niego totalnie nie wpisuje i ona mu tego nie powiedziała tak dosadnie. Brak klasy i obycia u Tomka. Sili się na bycie intelektualistą, ale za bardzo odpłynął - czytamy w komentarzach na profilu programu na Facebooku.

Julia zwróciła uwagę mężowi, że sama sprawy fizyczności odstawiła na boczny tor, ponieważ są dla niej mniej ważne. Nie spodziewała się, że Tomek tak dosadnie wyrazi swoje zdanie. Choć przyznała, że dosyć dobrze czuje się we własnym ciele, wolałaby, aby mąż zaakceptował ją w pełni taką, jaka jest. 10. odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostanie wyemitowany 9 listopada. Użytkownicy Playera mogą go już zobaczyć w internecie.