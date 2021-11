Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

Choć czwartą edycję programu "Hotel Paradise" nagrywano na Zanzibarze na początku tego roku, to stacja TVN7 pokazuje ją dopiero jesienią. Do zakończenia emisji bohaterów obowiązuje tajemnica, dlatego skrupulatnie unikają odpowiedzi na pytania, jak ich losy potoczyły się w, oraz po programie. Ostatnia reakcja Natalii daje jednak do myślenia.

"Hotel Paradise". Natalia związała się z innym uczestnikiem programu?

W programie "Hotel Paradise" Natalia tworzyła burzliwy związek z Darkiem. Para na samym początku zawiązała sojusz, obiecując sobie wspólną grę aż do finału. Oboje nie spodziewali się jednak, że na wyspie bardzo trudno będzie im się dogadać, co ostatecznie doprowadzi do kłótni i zerwania umowy. Mało tego, widzowie z pewnością pamiętają, że to właśnie Natalia podjęła decyzję, którą ostatecznie wyeliminowała Darka z programu.

Podczas ostatniej serii pytań i odpowiedzi instagramowe konto Natalii znów zostało zalane pytaniami o jej udział w "Hotelu Paradise", ale też status związku.

Jesteś w związku? - zapytał jeden z fanów.

Nie mogę dzielić się takimi informacjami - skwitowała.

Internautów nie zadowoliła ta odpowiedź, dlatego drążyli temat.

Czy jesteś w związku z którymś uczestnikiem "Hotelu Paradise"? – dopytywali.

Na to pytanie Natalia nie odpowiedziała bezpośrednio. Skomentowała to jedynie wymownymi emotikonami z buźką zasłaniającą usta palcem.

Przypomnijmy, że tuż przed odpadnięciem z show uczestniczka związała się z Mateuszem i nie ukrywała, że mężczyzna wpadł jej w oko. Na obecnym etapie programu on jest jednak z Vanessą.