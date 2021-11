Więcej newsów o uczestnikach "Hotelu Paradise" znajdziesz w naszym boksie na Gazeta.pl.

Katarzyna w reality-show "Hotel Paradise" dała się poznać jako ciemnowłosa piękność, która ma cięty język. Jej przygoda na Zanzibarze nie trwała długo, ale "Kejt" zainteresowała widzów swoją osobą. Na Instagramie chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Postanowiła pokazać, że jeszcze kilka lat temu wygadała zupełnie inaczej. Uczestniczce udało się zrzucić sporo kilogramów. Jak wyglądała przed metamorfozą?

"Hotel Paradise". Kasia pochwaliła się spektakularną metamorfozą w wyglądzie

Kasia zgromadziła na Instagramie ponad 15. tys. internautów. Uczestniczka zorganizowała Q&A, w którym odpowiadała na pytania obserwatorów. Zareagowała na liczne prośby fanów, których ciekawiło, jak wyglądała w przeszłości. "Kejt" podkreśliła, że przeszła ogromną przemianę. Na InstaStories pokazała stare zdjęcia, na których ważyła 17 kilogramów więcej.

Katarzyna dodała, że po powrocie z wyspy udało jej się schudnąć kolejne cztery kilogramy. Można zauważyć, że uczestniczka dzięki uporowi i wytrwałości całkowicie zmieniła swoją sylwetkę. Zdradziła, że walka o powrót do formy zajęła jej trzy lata.

Między górą a dołem jest około 17 kg różnicy. W chwili obecnej minus cztery kilogramy, niż na Zanzibarze - napisała.

'Hotel Paradise'. Kasia pochwaliła się spektakularną metamorfozą w wyglądzie Fot. Instagram/ kejti_hotelparadise4

Katarzyna teraz prowadzi zdrowy styl życia i przykłada uwagę nie tylko do regularnej aktywności, ale również do tego, co je. Trzeba przyznać, że metamorfoza Kasi robi wrażenie. Myślicie, że wróci do programu?