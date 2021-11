Więcej na temat "Rolnik szuka żony" i innych programów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kamila na początku programu "Rolnik szuka żony" otrzymała najwięcej listów. Rolniczką zainteresowało się sporo mężczyzn. Szybko została okrzyknięta jako jedna z najbardziej wybrednych uczestniczek. W najnowszym odcinku oceniła potencjalnych partnerów, a fani ostro zareagowali na jej słowa. Są zdania, że nie poszukuje miłości, a idealnego pracownika do biznesu z pieczarkami.

"Rolnik szuka żony". Kamila krytykowana przed widzów

Ósma edycja "Rolnik szuka żony" powoli zbliża się do końca. Kamila odprawiła do domu Jana, a na gospodarstwie pozostali Adam i Tomasz. Widzowie zarzucają rolniczce, że wszystkie jej randki wyglądają jak rozmowy kwalifikacyjne do pracy. Kamila ma również problem z otworzeniem się przed uczestnikami i z trudem mówi o przyszłości czy uczuciach.

W najnowszym odcinku rolnicy przedstawili swoich kandydatów rodzinie i przyjaciołom. Z pewnością ich opinia może przesądzić o wyborze potencjalnego partnera. Widzowie zwrócili uwagę, że Kamila o swoich kandydatach wypowiada się w taki sposób, jakby mówiła o rekrutacji idealnego pracownika do pieczarkarni. Fani są zdania, że rolniczka nie szuka związku.

Każdego ocenia, jakby wypowiadała się na temat pracownika. Tok rozmowy tak samo, nie jak na randce, tylko w pracy.

Czy to żart, co ona powiedziała? "Jeden na pieczarkarnię, a drugi do życia prywatnego pasuje". Kogo by nie wzięła i tak wyląduje w pieczarkach. Nie tędy droga. Partnera nie szuka na pewno.

Ocenienie przez pryzmat, czy się nadaje do roboty. Masakra - czytamy.

Jak myślicie, kogo wybierze Kamila?