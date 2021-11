Przegapiłeś odcinek ulubionego programu? Bądź na bieżąco, sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

W sobotnim odcinku muzycznego show "The Voice of Poland" jurorzy musieli wyrzucić po trzy osoby ze swoich drużyn. W tak zwanych nokautach z 28 uczestników show do kolejnego etapu przeszło zaledwie 17.

"The Voice of Poland". Fani wściekli na wybór jurorów

Drużyna Sylwii w muzycznym show TVP "The Voice of Poland" okazała się zadziwiająco mocna. Jurorka miała spory problem z wyborem czwórki, która będzie reprezentować ją w kolejnym etapie programu.

Po występie Małgorzaty pozostali jurorzy byli zachwyceni. Thompson stwierdził, że uczestniczka nie tylko fantastycznie śpiewa, ale zachowuje się na scenie jak profesjonalistka. Jakież było jego zdziwienie, gdy po występie Julii Sylwia Grzeszczak zdecydowała się wyeliminować z programu właśnie Małgorzatę. Nawet Justyna Steczkowska była zaskoczona decyzją jurorki.

W mediach społecznościowych, na fanpage show, fani nie szczędzą krytyki. Ich zdaniem Małgorzata mogła stać się zwyciężczynią dwunastej edycji "The Voice of Poland". Przez decyzję Sylwii w programie ich zdaniem zostali dużo słabsi uczestnicy.

Porażka nikt tak nie rozczarował, jak Sylwia. Tragedia, najlepsze głosy drużyny opadły. Nie wiem, jak mogła popełnić taki błąd?

Fatalna decyzja, reakcje pozostałych trenerów bezcenne.

Przeżyłam podwójny szok! Najpierw, gdy podziękowano Adriannie, a potem Małgosi. Wyrzucić dwa takie diamenty, a zostawienie męskich średnich głosów udowadnia, że Pani Sylwia nie nadaje się na jurora. Powinna nauczyć się bycia jurorką i obiektywnego oceniania oraz klasy od Justyny Steczkowskiej.

Oglądaliście program? Też uważacie, że Małgorzata śpiewała fantastycznie i wyrzucenie jej to błąd?