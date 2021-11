Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

W 12. edycji muzycznego show "The Voice of Poland" uczestnicy biorą udział w etapie nokautów. Po nich najlepsze głosy dostaną się do odcinków na żywo. Już na ostatniej prostej emocje sięgają zenitu, gdyż o 16 miejsc walczy 28 osób.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska płacze w "The Voice of Poland" [fragment]

Andrzejek i Marzenka zginą w wypadku jak Hanka. Kto jeszcze zniknął z "M jak miłość"?

"The Voice of Poland". Kto z drużyny Thompsona i Barona przeszedł do kolejnego etapu

Na początku wystąpiła siódemka uczestników trenowanych przez Thompsona i Barona. Musieli oni odrzucić trójkę ze swojej drużyny. Jedną z osób, która pożegnała się z programem, była Klaudia, która pokazała się w show ze swoim zespołem. Jej marzeniem jest nagranie płyty. Choć Thompson i Baron musieli wyeliminować uczestniczkę i żegnała się ona ze łzami w oczach, to były to łzy szczęścia. Trenerzy oznajmili Klaudii, że znalazł się sponsor gotów sfinansować jej i zespołowi produkcję płyty.

Czwórka szczęśliwców, która będzie reprezentować drużynę Thompsona i Barona w występach na żywo to:

Paulina Gołębiowska,

Ela Łoboda,

Wiktor Kowalski,

Wiktor Dyduła.

"The Voice of Poland". Kto z drużyny Justyny Steczkowskiej przeszedł do kolejnego etapu

Justyna Steczkowska nie miała łatwego zadania podczas nokautów. Wokaliści występujący w jej drużynie śpiewali bezbłędnie. Podczas występu Marty trenerka nie mogła ukryć łez wzruszenia. Odpadł wielki faworyt programu, 16-letni Jan Majewski.

W występach na żywo drużynę Justyny będą reprezentować:

Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek,

Marta Burdynowicz,

Monika Wiśniowska-Basel,

Daniel Jodłowski.

Gwiazdy na warszawskim marszu "Ani jednej więcej". Poruszające nagrania w sieci

"The Voice of Poland". Kto z drużyny Sylwii Grzeszczak przeszedł do kolejnego etapu

Drużyna Sylwii zebrała pozytywne recenzje od pozostałych jurorów. Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich profesjonalny występ Małgorzaty. Jednak to męskie głosy przeważały w teamie trenerki. Ostatnia wystąpiła Julia i to ona wyeliminowała Małgorzatę ku zaskoczeniu pozostałych jurorów.

Do szczęśliwej czwórki, która będzie reprezentować drużynę Sylwii, trafili:

Daniel Hawes,

Rafał Kozik,

Igor Kowalski,

Julia Stolpe.

"The Voice of Poland". Kto z drużyny Marka Piekarczyka przeszedł do kolejnego etapu

Podczas występu uczestników drużyny Marka Piekarczyka doszło do kłótni między jurorami. Dotyczyła ona interpretacji piosenek. Ostatecznie wokaliści Karolina i Piotr, którzy dość swobodnie zaśpiewali utwór "Wild Horses" grupy The Rolling Stones odpadli.

Drużynę Marka Piekarczyka w występach na żywo będzie reprezentować czwórka:

Bartosz Madej,

Karolina Robinson,

Karolina Piątek,

Anna Hnatowicz.

Piotr Kraśko oświadczył się Karolinie Ferenstein-Kraśko dwa razy. "Oba pierścionki zgubiłam"

Finał muzycznego show odbędzie się 4 grudnia. Obecna, dwunasta edycja "The Voice of Poland", jest dość mocno krytykowana przez widzów, którzy zarzucają programowi niski poziom. Niepochlebne opinie dotyczą też trenerów. Popularny do tej pory show zanotował także spadek oglądalności - jak informował serwis wirtualnemedia.pl pod koniec września, program TVP ma widownię mniejszą o 230 tys. w stosunku do ubiegłorocznej edycji.