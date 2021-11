Więcej o telewizyjnych wpadkach przeczytasz na Gazeta.pl

Druga edycja "Lego Masters" rozpoczyna się 5 listopada 2021, a w mediach o programie zrobiło się głośno jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Pawła Dudę w roli jurora zastąpił bowiem Kamil Bednarek, który na samym wstępie nie zaprezentował się z najlepszej strony. Jak donosi Pomponik, muzyk przypadkiem przewrócił ustawioną na motocyklu bardzo dużą konstrukcję z klocków, która miała być niespodzianką dla uczestników programu.

Kamil Bednarek jak Conrado Moreno? Zdemolował studio TVN

Bednarek z pewnością nie zrobił tego specjalnie, jednak sytuacja była o tyle problematyczna, że odtworzenie pojazdu było zadaniem uczestników "Lego Masters", a ponowne jej zbudowanie nie było już możliwe.

Konstrukcja składała się w sumie z 90 tys. klocków, a jej złożenie zajęło ponad dziesięć dni. Po tym, jak cała praca została zniweczona, produkcja musiała zmienić scenariusz odcinka - podaje informator.

Mówiąc o wpadce z jednośladem, do której doszło w telewizyjnym studiu, nie sposób nie przypomnieć o sytuacji, która miała miejsce lata temu w Telewizji Polskiej. Podczas nagrań do programu "Europa da się lubić" w odcinku o przepisach drogowych Conrado Moreno miał wjechać do studia na skuterze. Niestety za szybko dodał gazu, a sytuacja wymknęła się spod kontroli. Filmik zza kulis znalazł się na YouTubie i stał się hitem internetu, a pytanie "jesteście cali?" na stałe weszło już do potocznego języka wielu Polaków.

Po latach Moreno nabrał dystansu do swojej wpadki i wielokrotnie do niej nawiązywał. W reaktywowanym po długiej przerwie programie "Europa da się lubić - 15 lat później", odtworzył nawet kultową scenę, tym razem jednak zrezygnował z wjazdu w publiczność. Pamiętny wjazd do studia z jego udziałem został wykorzystany także przy promocji serialu "Sky Rojo". Kto wie, być może za 15 lat Kamil Bednarek również będzie mógł liczyć na udział w jakimś spocie Netfliksa.