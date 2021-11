Więcej najświeższych informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Magia nagości" to program stacji Zoom tv, naokoło którego od roku jest bardzo dużo szumu. Kiedy wreszcie trafił już do telewizji, okazał się hitem. Uczestnicy wybierają w nim partnera na randkę, oceniając jego fizyczność. Mimo wielu zastrzeżeń (do KRRiT trafiały skargi zniesmaczonych widzów) format zyskał sporą popularność, która może jeszcze wzrosnąć po rewelacjach, jakie ogłosiła jedna z uczestniczek.

Najgorsze stylizacje gwiazd. Kinga Rusin i Małgorzata Rozenek teraz by tego nie założyły!

Zobacz wideo Doda chce własne reality-show. Znamy szczegóły. „Dawałam inny wizerunek"

"Magia nagości". Iwona znalazła w programie partnera

Jedna z uczestniczek show "Magia nagości" ogłosiła w sieci, że to właśnie w tym programie znalazła partnera. Na swoim instagramowym profilu zamieściła zdjęcie, na którym pozowała z ukochanym.

Oto ja i on. Mężczyzna z krwi i kości. Męski, silny, odważny, radosny, inteligentny, czuły, zmysłowy. Każde z nas jest pełne wartości i miłości do siebie i świata. Nasze serca i dusze się przyciągnęły.

Iwona podkreśliła, że zaczyna nowe życie. Przeprowadziła się do innego miasta, zamieszkała z ukochanym. A wszystko zawdzięcza udziałowi w programie.

Dziękuję sobie za odwagę, zaufałam intuicji i poszłam do magicznego programu "Magia nagości". To właśnie tam poznałam tygryska Patryka.

Zdaniem Iwony warto było wyjść ze strefy komfortu i zaryzykować. W jej przypadku się opłaciło. Iwona dwukrotnie wystąpiła w programie. Za pierwszym razem to ona znalazła się w kolorowym boksie. Niestety uczestnik odrzucił ją. W kolejnym odcinku dostałą szansę i to ona mogła wybierać. Spośród pięciu panów do finału wybrała 34-letniego Kamila i 38-letniego Krzysztofa. Ostatecznie zdecydowała się na tego pierwszego. Podczas randki nie zaiskrzyło między nimi. Za to w show Iwona poznała Patryka, z którym umówiła się i to właśnie był ten jedyny.

"People" wybrało najseksowniejszego mężczyznę 2021 roku

Co sądzicie o programie "Magia nagości". Oglądaliście?