Więcej o bohaterach ulubionych programów przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Lustrzanych odbić ciąg dalszy. Niedawno informowaliśmy was o śledztwie internetowych detektywów, którzy na zdjęciu z wakacji wrzuconym przez Anetę dopatrzyli się Roberta. Majaczył nie gdzieś na drugim planie, a w... okularach uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Teraz przyszedł czas na odbicie Anety, tym razem w szybie meblościanki.

Zobacz wideo Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli drugi ślub

"Sprawa dla reportera" podbija TikToka. Jak zmieniła się przez lata Jaworowicz?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta zaklęta w meblościance?

Na zdjęciu wrzuconym przez siostrę Roberta, a udostępnionym przez uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia", widzimy kobiecą postać, która odbija się w szybie meblościanki. Włosy kobiety do złudzenia przypominają fryzurę Anety. Choć ciężko orzec, czy to faktycznie żona Roberta z programu TVN-u, to nie możemy również takiej ewentualności wykluczyć. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta pokazała zdjęcia z wakacji. Fani przyglądają się odbiciu w okularach: Mąż?!

Premiera "Bo we mnie jest seks". Torbicka w sukience mini, Kukulska w skórzanych spodniach

Aneta i Robert szybko zostali okrzyknięci przez fanów najlepiej dobraną parą trwającego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć uczestnicy programu są zobowiązani umową, że nie mogą wypowiadać się na temat losów relacji przed zakończeniem emisji show, to fani prowadzą już swoje wnikliwe śledztwa. W ten sposób znaleźli dowody, że Aneta i Robert wyjechali na wspólne wakacje. Choć na zdjęciach uczestniczki z podróży nigdzie go nie widać, to podejrzenia wzbudza nagły brak aktywności mężczyzny w sieci. Uczestnik dodał jakiś czas temu zdjęcie z siłowni i... zamilkł. Na jego relacjach pojawiają się co prawda zdjęcia udostępnione głównie przez jego siostrę, jednakże fani spekulują, że to stare fotografie dodane dla zmylenia fanów.