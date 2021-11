"Milionerzy". Czym jest syndet? Studentka medycyny prawie poległa na gramatyce. Stawiała na "opaczność bożą"

Więcej trudnych pytań i prawidłowych odpowiedzi z "Milionerów" można śledzić w naszym boksie na gazeta.pl.

W najnowszym odcinku "Milionerów" mogliśmy oglądać zmagania studentki medycyny, która o pierwszą podpowiedź poprosiła już przy trzecim pytaniu. Monika Nowak nie była pewna, czy tak zwany antyfaszystowski wał obronny to popularniej określany Mur Berliński. Publiczność pomogła jej w zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi. Kobieta wykorzystała ostatnie koło ratunkowe przy pytaniu za 20 tysięcy złotych. Zadzwoniła do swojego chłopaka Karola. A wy, poradzilibyście sobie bez podpowiedzi?

"Milionerzy". Czym jest syndet?

Pytanie, które sprawiło uczestniczce dużą trudność brzmiało:

Znajdź poprawną formę:

A: przywiązywać do czegoś uwagę

B: omylić się

C: ahy i ohy

D: opaczność boża

Kobieta niemal od razu odrzuciła odpowiedź A i C, jednak długo zastanawiała się nad pozostałymi. Skorzystała więc z ostatniego koła ratunkowego i zadzwoniła do swojego partnera z prośbą o pomoc. Wysłuchała sugestii chłopaka i zaznaczyła odpowiedź B, która okazała się poprawna. Mielibyście kłopot z tym pytaniem? Z perspektywy widza nie należało do zbyt trudnych.

Monika Nowak zrezygnowała z dalszej gry przy kolejnym pytaniu od Huberta Urbańskiego.

Syndet to:

A: mydło bez mydła

B: benzyna bez benzyny

C: dom bez domu

D: jedzenie bez jedzenia

Uczestniczka skłaniała się ku odpowiedzi B, jednak nie zaryzykowała, ponieważ wolała zabrać ze sobą 20 tysięcy złotych niż gwarantowany tysiąc. Na jej szczęście, bo poprawna odpowiedź była zupełnie inna. Syndet to mydło bez mydła. Wiedzieliście?

