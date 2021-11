Chcesz wiedzieć więcej o programach telewizyjnych? Zaglądaj na Gazeta.pl.

REKLAMA

Finał programu "Top Model" zbliża się wielkimi krokami. W minionym odcinku poznaliśmy szczęśliwców, którym udało się zakwalifikować do wyjazdu na praski fashion week. To moment, w którym uczestnicy nie chcą odpadać, bo chęć na wygraną jest jeszcze większa. Również widzowie nie chcą, by z show żegnali się ich ulubieńcy, ale takie są zasady programu. Ostatnio znów się oburzyli po werdykcie jury.

"Top Model". Papierska w Norwegii, Piszczałka po magistrze. Co słychać u reszty?

Zobacz wideo Wersow zadebiutowała w telewizji. Pokazała kulisy "Top Model"

"Top Model". Widzowie niezadowoleni z werdyktu i zadania w show

Niemal po każdym odcinku "Top Model" na profilach w mediach społecznościowych programu nie brakuje komentarzy, w których internauci dzielą się opiniami na temat werdyktu jury. Ostatnio nie byli zadowoleni z tego, że odpadł Łukasz i Adam. Teraz uważają, że z programem niesłusznie pożegnała się Ola, która już raz odpadła, ale została przywrócona do show TVN-u. Nie brakuje stwierdzeń, że na jej miejscu powinna być Weronika, zdobywczyni "złotego biletu". Według internautów jest ładną dziewczyną, ale nie ma warunków na fashion week.

Ola była niedoceniona, powinna jechać na Fashion Week.

Trochę szkoda, że osoby z warunkami nie przeszły. Weronika ładna dziewczyna, wydaje się w porządku, ale nie wiem, czy ktoś ją na pokaz wybierze, bo wydaje się niższa od innych i ma duże tatuaże - czytamy.

Oczywiście nie jest to jedyna kwestia, która nie spodobała się widzom. Część osób zwróciła uwagę, że w minionym odcinku jednym z zadań było zaprezentowanie przez uczestników stylizacji z second handów i zachęcenie do dawania ubraniom drugiego życia. Zaledwie kilka minut później na antenie zobaczyliśmy sesję zdjęciową do polskiego wydania magazynu "Vogue", do której użyto ubrań z luksusowych domów mody - Celine, Valentino...

Nieważne, kto odpadł, ważne, że ciuchy z ciucholandu są zareklamowane.

Top Model: zróbmy sesję z ciuchów z lumpów, bo trzeba dbać o środowisko i być eko. Również Top Model: sesja z ciuchami, która jedna kreacja kosztuje miliony dolarów.

Śmierdzi hipokryzją.

Lump ekologia vs. ubrania, na które nigdy nie będzie mnie stać - oburzają się widzowie.

Też macie podobne odczucia po minionym odcinku?

Metamorfoza Olgi to pikuś przy amerykańskim "Top Model"