Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Rywalizacja w programie "Top Model" wkroczyła w decydującą fazę. W środowym odcinku uczestnicy walczyli o spełnienie marzeń, czyli wyjazd na fashion week. Zadaniom, które miały wyłonić zwycięzców i przegranych, towarzyszyły wielkie emocje.

Zobacz wideo Olga Król z "Top Model" zmieniła fryzurę

"ŚOPW". Tomek wprost o figurze Julii. Widzowie w szoku. "Szkoda dziewczyny"

"Top Model". O mały włos od tragedii na planie. "On nie ma tlenu"

Pierwsze zadanie nie należało do najłatwiejszych. Aspirujący modele i modelki musieli przeistoczyć się w lalki i pozować w balonach, które znajdowały się w basenie. O mały włos, a doszłoby do do tragedii. Zamknięty w bańce Kacper niemal stracił przytomność.

On nie ma tlenu. Szybko weźcie go. Na co czekacie?! - denerwowała się Joanna Krupa.

Ciężko było. Ja pierd**e. Jestem strasznie zmęczony - powiedział Kacper po wyjściu z bańki.

Podsumowując, jurorzy w tym zadaniu stwierdzili, że najlepiej z poradziła sobie Nicole. Najsłabiej poszło natomiast Arkowi.

"Top Model". Sesja dla magazynu "Vogue"

Jedno z zadań przyprawiło uczestników o dreszcze. Była to sesja do magazynu "Vogue". Aspirujący modele i modelki pozowali przy posągach. Kto wypadł najlepiej? Po raz kolejny zachwyciła Nicole.

Jestem twoją ogromną fanką, ale oczekuję od ciebie jeszcze więcej - powiedziała Joanna Krupa.

Duda przyłapana na zakupach. Stylizacja nudna, ale patrzymy na torebkę

Jurorzy docenili też Kacpra, wróżąc mu duży sukces w świecie mody, a także Julię.

Zdjęcie jest wspaniałe, bo ty taka jesteś. Jest w tym moda i myśl - powiedziała Katarzyna Sokołowska.

Na panelu uczestnicy po raz ostatni stanęli w takim składzie. Ostatecznie przygodę z programem zakończyły dwie osoby - Arek i Olga.