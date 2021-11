Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Widzowie mieli długą przerwę w emisji "Hotelu Paradise", który nie ukazał się 1 listopada. Już dzień później, we wtorkowym odcinku, byliśmy świadkami mocno dramatycznej sytuacji podczas Puszki Pandory. Zdaniem widzów Przemek w końcu został odpowiednio podsumowany.

"Hotel Paradise". Fani programu nie ufają Przemkowi

Pytań skierowanych do Przemka było kilka, a dotyczyły one jego wzbudzających spore wątpliwości zachowań w programie. Uczestnik "Hotelu Paradise" dał się poznać jako osoba bardzo lubiąca stawiać na swoim, wchodzić w sojusze i planować z innymi, kogo w następnej kolejności pozbyć się z programu. Te właśnie kwestie postanowili poruszyć pozostali uczestnicy. Przemek najpierw został zapytany o to, dlaczego obgaduje pozostałych i knuje, a następnie także o to, dlaczego manipuluje ludźmi. Chociaż mężczyzna przyznał, że wcześniej zdarzyło mu się manipulować Miłoszem, twierdzi, że odkąd Wiktoria odeszła z programu, nie popełnił drugi raz tego samego błędu.

Od początku jestem tutaj sobą. Do tego stopnia, że wpadłem w skrajności, potem tego żałowałem i nie chcę tego powtórzyć. Zamierzam się bawić każdego dnia - odpowiedział Przemek.

Podkreślił także, że mimo iż zdarzały sytuacje, w których wchodził z innymi uczestnikami w sojusze, obecnie nie ma już takiego zamiaru i chce zapomnieć o tym, co było.

"Hotel Paradise". Widzowie komentują

Słowa Przemka wywołały ogromną burzę na Instagramie "Hotelu Paradise". Pod fragmentem wideo z Pandory pojawiły się dziesiątki komentarzy od widzów, którzy zarzucają uczestnikowi fałsz i nie wierzą, że rzeczywiście się zmienił.

Ale się typ spocił! I kłamie, że niby już nie knuje. A jeszcze kilka dni temu manipulował Naną i powiedział do "starych uczestników": "Dziś wypier*alamy Majka".

Przemek usilnie udaje, że nie wie, iż pytania dotyczą hotelowego czasu teraźniejszego. By nie odpowiedzieć w temacie, wyjeżdża z czasem przeszłym.

A czemu tak późno te pytania? Musiał wrócić Janek, żeby je zadać? Knuł z Launo i Natką od samego początku, a teraz, gdy zaczął się bawić i luzować, to takie coś pada - piszą internauci.

Fani programu zwrócili także uwagę, że nawet jeśli Przemek rzeczywiście zamierza się zmienić, powinien nadal przeprosić za swoje dawne zachowanie - a tego z jego strony zabrakło.