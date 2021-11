Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

Kilka relacji i przyjaźni zawiązanych w reality show "Hotel Paradise" przetrwało jakiś czas po emisji programu. Jednak wiele z nich nie przetrwało próby czasu. Czy związek Przemka i Sary rozkwitnie? Czy dadzą sobie szansę?

"Hotel Paradise". Przemek i Sarą są parą po programie?

Przemek od początku programu tworzył parę z Launo. Oboje pojawili się na Zanzibarze jako pierwsi i stworzyli sojusz, aby jak najdłużej utrzymać się w grze. Wydawało się, że dotrwają do końca. Niestety, po pewnym czasie pojawiły się między nimi spięcia. Klaudia zaczęła uskarżać się na towarzystwo nadopiekuńczego partnera. Kiedy tylko pojawił się w show Michał, zbliżyła się do niego. Przemek nie potrafił wybaczyć jej takiej postawy. Wówczas tak skomentował to, co między nimi zaszło:

Nie byłem tego świadom i mogę tylko tyle powiedzieć. Nie będę kłamał. Po tych wszystkich sytuacjach, które z nią miałem i jak dawałem swoje serducho, jest mi przykro jak to oglądam - wyznał.

Zarówno Launo, jak i Michał zakończyli już przygodę w programie. Za to Przemek musiał znaleźć sobie inną partnerkę, by pozostać w show. Najpierw związał się z Sarą. Gdy jednak w "Hotelu Paradise" pojawiła się Inga, był nią na tyle zauroczony, że to właśnie nową dziewczynę wybrał podczas Rajskiego Rozdania na swoją partnerkę.

Fascynacja Ingą nie trwała długo, bo Przemek ponownie zwrócił się ku Sarze. Chętnie spędzał z nią czas, co wywołało krytykę fanów, którzy byli zażenowani jego postawą.

Internauci twierdzą, że Przemek wybierze Sarę w kolejnym Rajskim Rozdaniu i jeszcze oboje namieszają w programie. Spekulują, że to właśnie ta para może ostatecznie stworzyć najsilniejszą relację.