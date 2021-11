Więcej artykułów na temat serialu "M jak miłość" przeczytasz na Gazeta.pl

Od razu uspokajamy, to nie jest definitywny koniec serialu, a jedynie mała zmiana w emisji. W dniu, w którym powinien pojawić się kolejny odcinek serialu "M jak miłość", Telewizyjna Dwójka wyemituje francuski komediodramat.

W poniedziałek 15 listopada nie pojawi się nowy odcinek "M jak miłość"

W tym samym czasie antenowym co popularny serial w TVP1 będzie transmitowany mecz eliminacji Mistrzostw Świata Polska-Węgry. W związku z tym Telewizja Polska nie chciała, by widzowie musieli wybierać lub, co gorsza, walczyć w domach o pilota.

Z tego powodu zamiast "M jak miłość" pojawi się francuski film z Guillaume Canet i Marion Cotillard "Facet do wymiany". Kiedy więc widzowie będą mogli obejrzeć dalsze przygody bohaterów ulubionego serialu? Odcinek 1614. zostanie wyemitowany dzień później, czyli we wtorek 16 listopada o godzinie 20:55.

Co wydarzy się w następnym odcinku "M jak miłość"?

W odcinku 1614. fani serialu mogą spodziewać się kilku interesujących wydarzeń. Okazuje się, że dom Kamila skrywa mroczną tajemnicę. Mała Pola odnajdzie notes właściciela posiadłości, który - jak się okazało - został zamordowany, a jego zabójcy nie odnaleziono.

Gryc przerażony dziejącymi się wokół niego wydarzeniami postanowi wyjechać do siedliska. Poprosi Anitę, żeby pojechała razem z nim, a po powrocie by zamieszkali razem. Kobieta zgodzi się bez wahania na wszystko. Niestety historia nie zakończy się szczęśliwie, ponieważ bohaterka zniknie w tajemniczych okolicznościach.