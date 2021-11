Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W 492. odcinku "Milionerów" wydawało się, że Marcin Zagrajek, który kontynuował swoją grę, zapewni widzom obiecującą rozgrywkę. Tak było z początku, jednak problemy pojawiły się w pytaniu za dziesięć tysięcy złotych. Uczestnik trafił na obcą sobie dziedzinę, której jest przeciwnikiem - myślistwo. Mimo że nie znał odpowiedzi, zaryzykował, co nie przyniosło mu oczekiwanej wygranej.

„Milionerzy". Stójka to postawa psa myśliwskiego. Co wtedy robi? Przeciwnik polowania stracił sporo pieniędzy

Uczestnik dotarł do pytania za dziesięć tysięcy z jednym kołem ratunkowym - telefonem do przyjaciela. Wydawało się, że będzie to idealny moment na jego wykorzystanie, ponieważ pytanie, jakie przeczytał Hubert Urbański, nie było tym, czego by oczekiwał.

Stójka to charakterystyczna postawa, w której pies myśliwski po zwietrzeniu zwierzyny:

A: staje na tylnych łapach

B: podnosi przednią łapę

C: łączy uczy nad głową

D: końcem ogona dotyka grzbietu

Gracz spędził nieco czasu, zastanawiając się na głos. Przyznał też, że nie pochwala polowań i nie zna odpowiedzi na pytanie.

Raczej jestem przeciwnikiem takiego sposobu spędzania wolnego czasu. Wydaje mi się to dosyć brutalny „sport" - powiedział w studiu.

Od razu wyeliminował odpowiedź A, która wydała mu się pozbawiona sensu.

Jeśli pies zwietrzył zwierzynę i stanąłby na tylnych łapach, to robiłoby to za dużo zamieszania, zwierzyna mogłaby się wystraszyć - dedukował.

Brał pod uwagę odpowiedzi C i D. Mimo że miał do dyspozycji koło ratunkowe, nie skorzystał z niego i obstawił odpowiedź D - końcem ogona dotyka grzbietu. Niestety okazało się, że jest to błędne wskazanie. Prawidłowa okazała się odpowiedź B. Prowadzący wyjaśnił, że pies podnosi przednią łapę, zamierając w bezruchu z głową skierowaną ku zwierzynie. Wiedzieliście?

