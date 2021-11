Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Czy formuła "The Voice of Poland" powoli się wyczerpuje? Być może fani zaczynają być już znużeni muzyczną propozycją Telewizji Polskiej, bo mediach społecznościowych programu nie zostawiają na nim suchej nitki. Dwunasta już edycja "The Voice of Poland" rozpoczęła się we wrześniu 2021, a na początku listopada jesteśmy już po etapie Bitew. Drużyny coraz bardziej się kurczą, a widzowie narzekają nie tylko na poziom talent show, ale również na decyzje trenerów.

"The Voice of Poland" 12. Widzowie krytykują program

Ostatnie Bitwy w dwunastej edycji "The Voice of Poland" mieliśmy okazję obejrzeć w odcinku wyemitowanym 27 października. Widzowie są zdania, że poziom uczestników jest dość niski, a w dodatku trenerzy pozbyli się tych wokalistów, którzy rzeczywiście się wyróżniali. Szczególna krytyka spadła na trenerów za wyrzucenie z programu Filipa Sterniuka. Początkowo był on w drużynie Tomsona i Barona, jednak przegrał Bitwę z Klaudią Kerstan. Na podebranie wokalisty zdecydował się Marek Piekarczyk, ale on także ostatecznie zamienił Filipa na inną uczestniczkę.

Jak uwielbiam Marka, tak tego wyboru zupełnie nie rozumiem. Filip jest magiczny, prawdziwy, cudowny głos. Wielka szkoda, że odpadł. Poziom tej edycji bardzo przeciętny.

Nadal nie mogę uwierzyć w to, że Filip odpadł. Nikt inny na mnie nie zrobił wrażenia tak jak na przykład Krystian rok temu.

Ogólnie to bardzo niski poziom uczestników. A poza tym decyzje niektórych trenerów są dla mnie niezrozumiałe, a nawet dziwne. A dla uczestników bardzo krzywdzące - piszą fani w komentarzach na Instagramie i fanpage'u "The Voice of Poland".

Widzowie narzekali także na monotonny dobór piosenek podczas Bitew, a wiele osób krytykuje również Sylwię Grzeszczak w roli trenerki. Fani są zdania, że powinien wygrać uczestnik z drużyny Justyny Steczkowskiej lub Tomsona i Barona, którzy, ich zdaniem, jako jedyni "podchodzą do programu poważnie".

Jak na razie nie wiadomo, czy przez krytyczne opinie widzów "The Voice of Poland" zaliczył spadki oglądalności ani czy Telewizja Polska zrezygnuje niebawem z formatu. Pewnym jest natomiast, że na początku 2022 roku czeka na nas jeszcze kolejna edycja "The Voice Senior", a za raz po niej - "The Voice Kids".