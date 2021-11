Więcej artykułów na temat uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise" znajdziesz na Gazeta.pl

Związek Łukasza i Nany od samego początku wzbudzał sporo kontrowersji. Ich relacja przypominała prawdziwy rollercoaster. Często wydawało się, że to koniec ich relacji i już nigdy nie będą razem. W ostatnich odcinkach widać jednak było, że zbliżyli się do siebie, co mogło świadczyć o tym, że łączące ich uczucie jest prawdziwe. Ostatnio Łukasz Hryniewicki rozwiał wszelkie wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że para nie przetrwała próby czasu.

Łukasz zdradził, że jest singlem: Na razie wolę być sam

W programie 28-latek wielokrotnie podkreślał, że nie do końca wierzy w miłość. Dowodem na to może być odpowiedź na pytanie, które zadali mu internauci na Instagramie. Fani byli ciekawi, czy Łukasz wybrałby pieniądze, czy miłość. Odpowiedź była jednoznaczna. Dodatkowo mężczyzna wyznał, że woli być sam, co oznacza, że związek z Naną nie przetrwał po wyjściu z programu.

Jak widziałaś może na początku sezonu, w miłość zbytnio nie wierzę i mam do tego dystans. Więc jeśli już mam wybrać, to wybiorę pieniądze. Czy znajdzie się osoba, która zmieni moje podejście do tego kiedyś? Nie wiem. Na razie wolę chillować z bliskimi, być sam i nie być w toksycznym związku (bo takie miałem, dlatego takie podejście) - napisał Łukasz.

Na oficjalnym profilu programu, widzowie zostali zapytani, co sądzą o związku Łukasza i Nany. Okazało się, że większość uważa, że dziewczyna darzy go prawdziwym uczuciem, czego nie można powiedzieć o drugiej stronie.

Uważam, że Nanie zależy, a jemu jednak nie. Jest z nią, żeby przetrwać.

On chce zgarnąć całą pulę. Dlatego wybrał Nanę jako swoją partnerkę.

Ona go kocha, on na pewno nie - napisali widzowie na Instagramie.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć obojgu znalezienia szczęścia w miłości.