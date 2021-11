O trudnych pytaniach w "Milionerach" przeczytasz więcej na stronie głównej Gazeta.pl

Katarzyna Szynwelska rozpoczęła swoją grę o milion złotych w 491. odcinku, który został wyemitowany 1 listopada 2021. Zawodniczka wykazała się wyjątkową wiedzą, jeszcze zanim usiadła naprzeciwko Huberta Urbańskiego - była jedyną osobą, której udało się wykonać zadanie eliminacyjne. Mimo że do pytania za 40 tys. zł wykorzystała dwa koła ratunkowe, gra szła jej dobrze i miała naprawdę duże szanse, aby zgarnąć główną wygraną.

"Milionerzy". Na bakier z gramatyką

Pytanie za drugą gwarantowaną sumę dotyczyło wskazania odpowiedzi, w której znalazł się błąd i brzmiało w dość nieoczywisty sposób: "Na bakier z gramatyką". Katarzyna usłyszała następujące propozycje od Huberta Urbańskiego:

A. Chłopcy widzieli film.

B. Chłopi widzieli film.

C. Chłopaki widzieli film.

D. Chłopacy widzieli film.

Uczestniczka miała jeszcze do dyspozycji telefon do przyjaciela, jednak mimo że się wahała, uznała, że wybierze odpowiedź na własną rękę. Poprosiła Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi D. Niestety - poprawna okazała się C. Chłopaki widzieli film.

Katarzyna Szynwelska nie jest jednak jedyną osobą, która miałby problem z odpowiedzią na pytanie. Pod postem na facebookowym fanpage'u "Milionerów" nawiązała się dyskusja fanów, którzy zagwozdkę gramatyczną również uznali za dość trudną.

Zaznaczyłbym odpowiedź, D ale po trochu strzelałem w odpowiedź C.

Wahałam się pomiędzy C a D.

To już któreś takie pytanie w "Milionerach", gdzie celowo zwraca się uwagę na pierwsze słowo, a żeby odpowiedzieć poprawnie, należy zwrócić uwagę na drugie słowo - komentują widzowie.

Jak wyjaśnia prof. Mirosław Bańko w poradni językowej PWN, forma "chłopacy" jest na tyle rzadka, że wielu osobom wydaje się niepoprawna, jednak jest ona dopuszczana w słownikach. Wyraz "chłopaki" łączy się natomiast z czasownikami w rodzaju niemęskoosobowym, dlatego poprawną formą jest "chłopaki widziały film".