W poniedziałkowych "Milionerach" grę rozpoczęła Katarzyna Szynwelska. W poprzednim odcinku mogliśmy zobaczyć Andrzeja, który poległ na pytaniu o tytuł piosenki grupy Świetliki. Zakończył grę z 40 tysiącami złotych na koncie. Jak powiodło się Katarzynie?

"Milionerzy". Do którego ze stanów Stanów Zjednoczonych Kubańczycy mają najbliżej?

A. do Luizjany

B. na Florydę

C. do Karoliny Północnej

D. na Hawaje

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o to, do którego ze stanów USA Kubańczycy mają najbliżej

Prawidłową odpowiedzią jest opcja B. Mieszkańcy Kuby mają najbliżej na Florydę. Katarzyna zaznaczyła prawidłową odpowiedź i mogła grać dalej.

"Milionerzy". Trzy ciekawe pytania z innych odcinków

Choć "Milionerzy" królują w ramówce TVN-u już od lat, teleturniej cały czas zaskakuje. Niedawno pytanie o popularną roślinę przerosło uczestnika, dlatego postanowił zdać się na wiedzę publiczności. Czy mu się to opłaciło?

W jednym z odcinków jesiennej edycji "Milionerów" padło pytanie o Joannę Chyłkę. Kim była bohaterka cyklu książek Remigiusza Mroza, to...? Dla uczestniczki "Milionerów" odpowiedź na to pytanie za dwa tys. złotych nie była oczywista, a sytuację z odcinka skomentował wywołany do odpowiedzi autor powieści.

Z kolei w innym odcinku uczestnik skorzystał z koła ratunkowego i zadzwonił do przyjaciółki. Hubert Urbański poznał ją od razu! Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

Najnowsze odcinki dziesiątego sezonu "Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 zarówno na antenie TVN-u jak i na serwisie player.pl