Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

We wrześniu Waleria z trzeciej edycji programu "Love Island" potwierdziła, że jej związek z Piotrem się rozpadł. Oficjalnym powodem rozstania miała być dzieląca ich odległość. Ona mieszkała we Wrocławiu, a on w Warszawie. Po tej deklaracji para była widywana jeszcze razem, co fanom programu dawało nadzieję, że na uratowanie ich relacji jest jeszcze szansę. Niestety, nic już na to nie wskazuje.

Zobacz wideo Waleria Szewczyk z „Love Island" chwali się metamorfozą

Zagraniczne gwiazdy, które odeszły w 2021. Kto zmarł w tym roku?

"Love Island". Piotr gorzko o związku z Walerią. Nie ma dla nich przyszłości

Piotr i Waleria zakochali się w sobie na planie trzeciej edycji programu "Love Island". Widzowie uwierzyli w ich uczucie, dając im szansę na występ w finale, w którym ostatecznie zajęli drugie miejsce. Po zakończeniu show obydwoje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a fani co jakiś czas zasypują ich pytaniami o związek.

Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi Piotr został zapytany, czy nadal jest z Walerią. Kolejne tego typu pytanie podirytowało bohatera "Love Island".

Nie i nie będę. Dajcie już spokój z tymi pytaniami. Szanuję was, dlatego odpowiadam któryś raz z rzędu. Próbowaliśmy kilka razy, naprawdę - odpowiedział.

Inna osoba postanowiła dowiedzieć się od Piotra, czy żałuje, że związał się z byłą partnerką.

No co ty. Nigdy nawet tak nie pomyślałem. Przeżyliśmy świetne chwile w programie i po nim. Mam wiele pięknych wspomnień, które zostaną w mojej głowie - napisał Piotr.

Piotr o związku z Walerią InstaStories

"Rolnik szuka żony". Na Kamilę spadła krytyka za jej zachowanie. "Drama queen"

Przypomnijmy, że zwycięzcy trzeciej edycji "Love Island", Mateusz i Caroline, nadal są razem.