Przed widzami "The Voice of Poland" ostatni etap bitew. Nie zabrakło emocji i trudnych decyzji do podjęcia. Sylwia Grzeszczak dla swoich podopiecznych wybrała utwór Jennifer Lopez, "Let’s Get Loud". Veronika Moloshna i Małgorzata Chruściel rozpaliły parkiet i oczarowały Marka Piekarczyka. Wykon wokalistek zachwycił również pozostałych jurorów.

"The Voice of Poland". Veronika Moloshna i Małgorzata Chruściel zachwyciły trenerów

Sylwia Grzeszczak dla Veroniki Moloshna i Małgorzaty Chruściel wybrała kultową piosenkę Jennifer Lopez, "Let’s Get Loud". Obie wokalistki zwróciły uwagę, że utwór jest wymagający nie tylko pod względem wokalnym, ale również i emocjonalnym. Musiały pokazać na scenie talent i pewność siebie.

Tomasz Kammel po muzycznej bitwie powiedział, że Marek Piekarczyk wygląda jak oczarowany. Trener przyznał, że pokaz wokalistek wprowadził go w błogostan. Docenił nie tylko wokal, ale i choreografię taneczną.

To była petarda seksualna i nareszcie ktoś zatańczył - powiedział juror.

Justyna Steczkowska także pozytywnie oceniła wokal Veroniki i Małgorzaty.

Wspaniale śpiewałyście, tańczyłyście. Veronika masz nieprawdopodobny talent do tańca. Nie wiedziałabym kogo wybrać. Nie wiem Sylwia, masz problem - dodała.

Sylwia Grzeszczak podkreśliła, że obie wokalistki dały z siebie wszystko i ciężko jej będzie wybrać jedną z nich. Jurorka ostatecznie dała szansę Małgorzacie.

Jesteście petardami. Właściwie nie mam się do czego przyczepić. Byłyście gotowe do tej bitwy. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Wybieram głos, który ma na imię Małgorzata - zdecydowała.

Trenerka nie ukrywała, że to była jedna z trudniejszych decyzji, jaką musiała podjąć w programie. Na tym etapie musi wybierać pomiędzy osobami, które są naprawdę świetne. Fani show mieli nadzieję, że Justyna Steczkowska podkradnie Veronikę do swojej grupy, jednak to się nie wydarzyło. Czyj wokal zrobił na was większe wrażenie?