"Projekt Lady" dopiero nabiera tempa, a w programie pozostało 11 uczestniczek. Do tej pory tylko jedna z nich pożegnała się z show. W najnowszym odcinku dziewczyny przeszły metamorfozy. Zostały wzięte pod skrzydła stylistki, fryzjera i wizażystki. Efekty można było podziwiać na ekranie i w mediach społecznościowych. Nie wszystkim się one spodobały. Widzowie nie szczędzili krytyki - w kierunku fryzjera. Niektóre zmiany uznali za niekorzystne i dodające lat.

"Projekt Lady". Metamorfozy uczestniczek wywołały krytykę widzów: Wygląda jak Halinka z "Sanatorium miłości"

Niektóre uczestniczki zostały poddane poważnej zmianie, co wzbudziło mieszane uczucia. Zdjęcia dziewczyn po metamorfozie trafiły do sieci, gdzie widzowie napisali, co o nich myślą. Całościowe stylizacje nie wszystkim przypadły do gustu.

Każda kobieta powinna wybierać swoją drogę, ale nie drogę do waszego fryzjera. Nie robi się czterdziestki z kobiety po 20. - czytamy w komentarzach na facebookowym profilu programu.

Kontrowersje wywołała m.in. metamorfoza Magdy. Jej krótkie loki zostały rozjaśnione, a na twarzy pojawił się makijaż. To według widzów jedna z najgorszych przemian.

Zrobiliście z niej słodką panią po 40.

Zdecydowanie na minus. Włosy wyglądają na bardzo zniszczone. Lepiej było w poprzedniej wersji.

Przepraszam, że to napiszę ale Magda wygląda teraz jak Halinka z "Sanatorium miłości" - skomentowali internauci na Instagramie.

Jedną z największych zmian przeszła natomiast Victoria. Z głowy uczestniczki zniknęły długie warkoczyki, a zamiast tego wykonano odważne cięcie. Ta przemiana z kolei zachwyciła fanów. Metamorfozy wszystkich uczestniczek znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Projekt Lady" można oglądać w każdy piątek o 20:00 w TVN7.