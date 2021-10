Trudno uwierzyć, że to już dwie dekady, odkąd Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson pierwszy raz wcielili się w role Harry'ego, Rona i Hermiony. Co więcej - w 2021 roku mija też dziesięć od lat od premiery ostatniego filmu z serii! Tak spektakularny jubileusz skłonił Warner Bros do przygotowania epickiego testu wiedzy dla największych fanów "Harry'ego Pottera". W teleturnieju, którego prowadzącą została Helen Mirren, zmierzą się przedstawiciele czterech domów Hogwartu.

Magiczny teleturniej z okazji 20-lecia pierwszej części "Harry'ego Pottera"

Teleturniej nazywa się "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses", czyli "Rozgrywki domów Hogwartu". Rywalizować będą ze sobą przedstawiciele poszczególnych domów w trzyosobowych zespołach w pojedynkach jeden na jeden (najpierw Gryffindor vs. Hufflepuff, następnie Ravenclaw vs. Slytherin). Zwycięskie drużyny awansują do wielkiego finału. W programie nie zabraknie gości specjalnych jak aktorzy z filmowej sagi (Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood), pojawią się także Pete Davidson i Jay Leno, którzy określają się jako wielcy fani "Harry'ego Pottera". Emisja pierwszego pojedynku została zaplanowana na 28 listopada.

Zwycięzcy mogą liczyć na spektakularne nagrody takie jak kupon on wartości 1000 dolarów na zakupy w nowojorskim sklepie z gadżetami z "Harry'ego Pottera", bilety na sztukę "Harry Potter i Przeklęte Dziecko" na Broadwayu czy przedpremierowy pokaz filmu "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a".

Fani "Harry'ego Pottera", którym nie było dane zmierzyć się w teleturnieju, będą także mieli szansę wykazać się wiedzą. Na stronie WizardingWorld.com zaplanowano udostępnienie trzech specjalnych quizów, które będą ukazywać się aż do Bożego Narodzenia. Ich trudność ma się stopniowo zwiększać, a każdy gracz będzie mógł zbierać punkty dla swojego domu w Hogwarcie.