Choć czwarta edycja programu "Hotel Paradise" była nagrywana na Zanzibarze na początku 2021 roku, to jej emisja wystartowała dopiero jesienią. Widzowie od kilku tygodni mogą śledzić wzloty i upadki uczestników, między którymi pojawiły się uczucia, ale też wybuchły pierwsze konflikty. Do chwili zakończenia programu bohaterów show obowiązuje tajemnica. Wiele wskazuje na to, że Mateusz być może właśnie ją złamał.

"Hotel Paradise". Mateusz zagalopował się i pokazał nowego uczestnika?

Mateusz opublikował na InstaStories zdjęcie, które może nie spodobać się produkcji programu "Hotel Paradise". Widzimy na nim, jak ze znajomym zaczyna grę w szachy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wyraźna sugestia, że mężczyzna to nowy uczestnik programu, który jeszcze się w nim nie pojawił.

Partyjka z Malfoyem - napisał Mateusz.

'Hotel Paradise' mil.mateusz/Instagram

Jak wynika z noty biograficznej na Instagramie, Iwan, bo tak naprawdę ma na imię znajomy Mateusza, to producent muzyczny i raper. O tym, że dołączy do ekipy programu "Hotel Paradise" może świadczyć jego instagramowy nick, w którym wyróżniono nazwę i edycję programu, a także fakt, że obserwują go pozostali uczestnicy.

Mało tego, w sieci ukazał się teledysk nakręcony do piosenki Miłosza, który w ostatnim odcinku odpadł z programu. Aspirujący muzyk oznaczył na InstaStories osoby, które poznał w czwartej edycji "Hotelu Paradise", a wśród nich jest właśnie Iwan.

Myślicie, że Mateusz faktycznie się zagalopował i zdradził za dużo, czy to celowe działanie?