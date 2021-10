O programach telewizyjnych przeczytasz więcej na Gazeta.pl

Tym razem burza rozpętała się po decyzji jury w dziewiątym odcinku. Z programem pożegnał się Adam, który dla wielu fanów "Top Model" był jednym z pewniaków do finału. Zdaniem ogromnej liczby widzów do domu powinien pojechać Arek, który tym razem nie znalazł się nawet w najgorszej trójce. Głos w sprawie eliminacji Adama z programu zabrali nawet jego dawni uczestnicy.

"Top Model" 2021. Jurorzy faworyzują Arka?

Wyrzucenie Adama z programu odbiło się szerokim echem na Instagramie "Top Model". Komentarze zostawili nawet Hubert Gromadzki i Mateusz Maga, obaj zszokowani decyzją podczas panelu. Joanna Krupa uzasadniła ją tym, że pod uwagę brany był progres od pierwszego odcinka. Pożegnanie z Adamem było emocjonalne także dla pozostałych uczestników, którzy nie wstrzymywali łez po informacji, że to właśnie on wraca do domu. Widzów frapuje natomiast fakt, że Arek, który ich zdaniem powinien odpaść, od dawna prześlizguje się bez problemu do kolejnych odcinków. Fani sugerują, że jurorzy mają wyraźnego faworyta i nie są sprawiedliwi w swoich wyborach.

Arek to jest taki farciarz jakich mało. On ma jakieś haki na jury, że tak z odcinka na odcinek bezpiecznie?

Arek i Weronika mają najmniejsze szanse w tym świecie i dla mnie powinni niestety się już pożegnać z programem.

Szok… Arek miał gorsze zdjęcie. Twarz Adama jest SZTOSEM! - to tylko niektóre z komentarzy rozgoryczonych widzów.

To nie pierwszy raz, gdy decyzje jurorów "Top Model" budzą wątpliwość. Widzowie ostro skrytykowali wyrzucenie z programu Łukasza i przywrócenie Oli. Zarzuty o faworyzację pojawiały się także w odniesieniu do pierwszego "złotego biletu" w historii programu. Klaudia El Dursi odpadła niemal przed samym finałem, mimo że zdaniem widzów powinna pojechać do domu znacznie wcześniej.