Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Miłosz w programie "Hotel Paradise" był od samego początku tej edycji. W ciągu ostatnich tygodni zdążył kilka razy podpaść widzom, ale ostatnio odbudował swój wizerunek. Fani programu doskonale pamiętają, że to on najpierw mydlił oczy Wiktorii, a następnie wyrzucił ją z programu. Ostatecznie produkcja dała im kolejną szansę, przywracając uczestniczkę do programu. Ich sielanka nie trwała jednak długo.

"Hotel Paradise". Miłosz odpadł z programu. Internauci: To ustawka!

W ostatnim odcinku programu "Hotel Paradise" uczestnicy grali w koło ryzyka. Każdy z nich musiał przynajmniej raz pociągnąć za sznurek, który skrywał wygraną lub zagrożenie. Niektórzy gracze postanowili zaryzykować drugi raz. Wtedy Miłosz wylosował kopertę ze zdjęciem nowego uczestnika, Łukasza, i pożegnał się z programem.

Taki obrót wydarzeń podzielił widzów. Wielu z nich jest wściekłych na produkcję i oskarża ją o ustawkę.

Jak dla mnie to ustawka. Jakim cudem to się stało? A jakby dziewczyna to wylosowała? I wcześniej? A jakby nikt nie podszedł do tego sznurka? Serio? Miłosz ostatni, i bam! Na koniec nowy uczestnik. Śmierdzi to na odległość.

Przecież to było ustawione. Ludzie!

Jeżeli to ma być zagrywka reżyserii i scenarzystów programu na pierwszy w historii podwójny powrót, to gratuluję - czytamy w komentarzach.

Zgadzacie się z tymi opiniami?