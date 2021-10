Bądź na bieżąco. Informacje o "Hotelu Paradise" i innych programach rozrywkowych znajdziesz również na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

W Playerze i na antenie TVN7 możemy aktualnie oglądać czwarty sezon popularnego programu "Hotel Paradise", którego prowadzącą jest Klaudia El Dursi. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie - uczestnicy zmieniają swoich dotychczasowych partnerów, a z show pożegnało się już trochę bohaterów. Niedawno był to Michał. Co działo się tym razem? Nie zabrakło emocji.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi wybaczyłaby zdradę? "Zależy od sytuacji - czy to po pijaku, czy na trzeźwo..."

"Hotel Paradise". Na uczestników czekało wymagające zadanie

Nim kolejne osoby będą mogły stanąć na słynnej "ścieżce lojalności", czeka ich jeszcze trochę zawirowań i wyzwań, z którymi przybywa do bohaterów Klaudia El Dursi. Co teraz przygotowała dla uczestników? Bohaterowie otrzymali list z zaproszeniem na plażę. Mieli tam zagrać w Rajskie Koło Ryzyka o swoje być albo nie być.

Już się trochę boję - odezwała się jedna z osób.

Zasady nie wydawały się trudne. Każdy minimum raz miał kolejno podejść i pociągnąć za sznurek wspomnianego koła. Na daną osobę czekała konkretna wygrana. Po pierwszej rundzie można było zrezygnować - kolejna była już dla lubiących ryzyko.

Skandale i wpadki w rodzinie królewskiej

Jako pierwsza wyboru musiała dokonać Wiktoria. Jakie było jej zdziwienie, gdy trafiła się jej koperta, ze znajdującą się tam kartką z napisem "jeep". Nie była pewna, co może to oznaczać. Bała się nawet, że może odpaść z show. Okazało się jednak, że takie auto przewiezie ją po plaży. Szczęścia nie miał w tej rundzie Janek, który wylosował blokadę pary w kolejnym Rajskim Rozdaniu. Oznaczało to, nie będzie mógł wtedy połączyć się ponownie z Sarą.

Dramat! No dramat, mogę powiedzieć tylko tyle - skomentował potem do kamery.

Jednak nie on okazał się największym pechowcem tego odcinka. Odważnie do koła pod razu drugi podszedł Miłosz, który wyciągnął kopertę, w której było zdjęcie. Był na nim nowy uczestnik programu - Łukasz. Jednak wybranek Wiktorii przez to musiał pożegnać się z programem. Dziewczyna była załamana z tego powodu. Polały się łzy.

Paris Hilton zdradziła szczegóły ślubu. Wystąpi w jedenastu kreacjach

Sam Łukasz o sobie powiedział, że jest 27-latkiem pochodzącym z Zielonej Góry i dążącym do perfekcji. Brał udział w zawodach kulturystycznych. Uprawia kickboxing, lata szybowcem i uwielbia sportowe samochody.

Łukasz w 'Hotelu Paradise' screen 'Hotel Paradise' - Player

Spodziewaliście się, że dojdzie do takiego zwrotu akcji?