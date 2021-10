Interesujesz się rodziną królewską? Sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

REKLAMA

Czwarty sezon "The Crown", który ukazał się pod koniec 2020 roku, przypomniał o tragicznej historii księżnej Diany, wyciągając na wierzch nieznane dla wszystkich dramatyczne fakty z jej życia. Kilka miesięcy później Meghan Markle udzieliła głośnego wywiadu w programie Oprah Winfrey, który również mocno położył się cieniem na wizerunku rodziny królewskiej. Dodając do tego kontrowersje związane z księciem Andrzejem, można śmiało wysnuć teorię, że royalsi nie przeżywają ostatnio szczególnie udanego okresu. Nadchodzący film "Spencer" z Kristen Stewart ma szansę jeszcze bardziej wsadzić kij w mrowisko.

Śmierć księżnej Diany do dziś budzi wątpliwości. Powstała masa teorii spiskowych

"Spencer" wstrząśnie wizerunkiem rodziny królewskiej?

Mimo że od śmierci księżnej Diany minęło już prawie ćwierć wieku, jej historia cały czas fascynuje opinię publiczną, a filmy, zarówno dokumentalne, jak i obyczajowe, ukazują mniej znane oblicze zmarłej członkini rodziny królewskiej. Mogło się wydawać, że sporo odsłonił już "The Crown", jednak film "Spencer", który premierowo został pokazany na 78. Festiwalu Filmowym w Wenecji, obnaża o wiele więcej. Produkcja, która skupia się przede wszystkim na okresie życia Diany po decyzji o rozwodzie z Karolem, zawiera obrazowe sceny jej zmagań z bulimią, załamaniami nerwowymi czy skłonnościami do samookaleczeń. Jak podaje "The Sun", sam reżyser "Spencer", Pablo Larrain, określił film jako "bajkę o prawdziwej tragedii".

Książę Karol był podrywaczem i łamaczem serc. Jedna kobieta wpadła w obłęd

Mit o bajkowości życia w brytyjskiej rodzinie królewskiej runął co prawda jeszcze za życia Diany, a swoje trzy grosze w tym temacie dorzuciła też Meghan Markle w wywiadzie z Oprah. Jak uważa Daniela Elser, ekspertka zajmująca się rodziną królewską, ciężarem "Spencer" zostanie obciążona przede wszystkim księżna Kate. Jako osoba, która - tak jak Diana i Meghan - dołączyła do rodziny z zewnątrz, przez dziesięć lat małżeństwa z księciem Williamem pieczołowicie starała się naprawiać wizerunek roylasów. Opinia publiczna pokochała Kate i Williama za każde rodzinne zdjęcie z dziećmi, które pokazywało bardziej "ludzkie" oblicze rodziny królewskiej. Parę nie tylko można podziwiać na instagramowym koncie, które dociera do 13 mln obserwujących, ale założyli nawet wspólny kanał na YouTubie, aby bardziej dopasować skostniałe zasady rodziny królewskiej do współczesnych realiów. Zdaniem Elser ten wizerunek może runąć, gdy "Spencer" trafi do kin.

Bez względu na to, jakie szkody "Spencer" może wyrządzić rodzinie królewskiej, to właśnie Kate będzie musiała spróbować odzyskać utracony grunt. Nie tylko musi wychowywać trójkę małych dzieci i wiecznie dbać o to, aby jej włosy były godne Insta, ale to na niej odbije się też każda sytuacja, gdy barwna przeszłość rodziny królewskiej ponownie stanie się tematem rozmów - napisała Elser.

"Spencer" trafi na ekrany polskich kin 5 listopada 2021. Oprócz Kristen Stewart w obsadzie znaleźli się również: