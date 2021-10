Kochasz kino? Czytaj o filmach na stronie głównej Gazeta.pl

W 2020 roku na platformę Netflix trafił slasher Bartosza Kowalskiego "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Mimo że produkcja mocno podzieliła widzów, bez dwóch zdań osiągnęła duży sukces komercyjny. Co więcej, twórcy zdecydowali się nakręcić także sequel, który ukazał się w sam raz na Halloween 2021. Polskie horrory powstawały jednak już o wiele wcześniej, a fakt, że nie było o nich głośno, zdecydowanie nie oznacza, że nie są warte uwagi.

Polskie horrory, o których mogliście nie słyszeć

"Wilkołak" (2019)

Bohaterami filmu są dzieci wyzwolone z obozu koncentracyjnego, które trafiają do starego pałacu zaadaptowanego na sierociniec. Miejsce znajdujące się w środku lasu zaczynają otaczać wygłodniałe wilki, które niezupełnie przypominają zwierzęta. "Wilkołak" łączy wątki horroru z poważnym kinem psychologicznym, pokazując jednocześnie porażające realia toczonej wojną Polski.

"Widziadło" (1983)

Film jest luźną adaptacją powieści "Pałuba" autorstwa Karola Irzykowskiego. Akcja dzieje się na początku XX wieku. Do niewielkiego dworku wprowadza się mężczyzna z żoną i dziećmi. Cały czas nękają go jednak myśli o pierwszej żonie, Angelice, która zginęła tragiczną śmiercią. Kobieta nawiedza go w snach, a jego relacja z rodziną zaczyna się pogarszać.

"Hiena" (2006)

Ojciec małego chłopca ginie w wypadku w kopalni, on jednak nie jest w stanie uwierzyć w jego śmierć. Osamotniony po stracie taty poznaje tajemniczego mężczyznę zamieszkującego miejsce, gdzie przed laty doszło do ogromnej tragedii. Wkrótce okazuje się, że w tej samej okolicy dochodzi do niewyjaśnionych porwań dzieci.

"Medium" (1985)

Akcja filmu przenosi nas do 1933 roku. 36 lat od pewnej głośnej tragedii kilka osób odkrywa, że ich zachowaniami rządzi nieokreślona, zła moc, każąca wykonywać im zupełnie niezrozumiale czynności. Odkrywa to Greta, siostra okultysty, która postanawia rozwiązać zagadkę paranormalnych zjawisk.

"Radio" (2016)

To film krótkometrażowy, który w całości dostępny jest za darmo na YouTubie. Jego fabuła również dotyczy zjawisk paranormalnych, z którymi styczność ma dwóch prezenterów radiowych prowadzących program o tej tematyce. Mężczyźni rozpoczynają własne śledztwo, którego wyniki okazują się zaskakujące.

"Asylum 5D" (2010)

To warto wiedzieć bardziej w ramach ciekawostki, ale pierwszy polski animowany film zrealizowany w technologii 5D to właśnie film grozy. Krótkometrażowy horror przeprowadzał widza przez zakamarki opuszczonego szpitala psychiatrycznego, a osoba oglądając film stawała się jednocześnie jego bohaterem. Dodatkowo efekty w sali kinowej takie jak zapach stęchlizny czy deszcz można było poczuć na własnej skórze.